Stark kritik mot de nya skolpaviljongerna i Östersund – (V): "Det blir dyrt och dåligt"

LT har i omgångar berättat om planerna kring den nya stadieindelningen i höst och kommunens behov av fler skollokaler.

Åtminstone fem grundskolor kommer att byggas på och ut och sammantaget elva skolor berörs genom bland annat ombyggnationer.

Och det ska vara klart snabbt. Redan till höstterminen.

Men trots att frågan har diskuterats i ett halvår, finns det en oro för hur modulerna kommer att utformas.

– Om man gör en ny stadieindelning är det för att man vill bygga skollokalerna på annat sätt. Då tycker jag att man verkligen borde bygga riktiga lokaler redan från början, säger Christina Hedin (V).

– Vi skulle aldrig tillåta ett sådant bygge om det var permanent.

# När du tittar på ritningar och materialval, anser du då att skollokalerna inte är ändamålsenliga?

- Nej, det tycker jag inte. Jag är rädd för att det inte blir någon bra luftmiljö. Nu ska vi ju också spara energi och vara en bra klimatkommun, och då har vi direktverkande el i jättemånga skolbyggnader.

– Vi måste satsa långsiktigt på skolmiljön. För de här eleverna kommer det kanske vara hela deras skoltid.

# Har det gått för fort?

– Ja, och då blir det inte bra. Då blir det dyrt och dåligt. Jag vet att det står i skollagen att stadieindelningen måste göras, men då måste man också ha en plan, säger Hedin.

Vid senaste sammanträdet i miljö- och samhällsnämnden beviljades de tre sista tillfälliga byggloven för de tre sista skolpaviljongerna.

Och oppositionen, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, röstade med kniven mot strupen.

"I detta läge var det dock inte möjligt att yrka avslag på bygglovet, då det skulle inneburit att paviljongerna skulle blivit försenade och inte klara i tid", skriver Vänsterpartiet i en protokollsanteckning.

"Dessa typer av hus uppfyller inte de krav på energieffektivitet som finns på permanenta hus. Det gör att denna typ av byggnad inte är isolerad på samma sätt som en permanentbyggnad. Uppvärmning sker ofta med direktverkande el, vilket blir dyrt när de skall användas under längre tid. Detta gör att det blir svårare att uppnå kommunens mål om energieffektivitet till år 2030. Flera av denna typ av hus har dessutom problem med fukt. De elever och lärare som skall vistas i dessa lokaler under flera år får därför en sämre miljö att vistas i under lång tid", står det vidare.

LT pratade med kommunens fastighetschef, Hans Green, om hur han ser på politikens oro för byggnaderna och om det finns något fog för oro.

– Detta är prefabricerade och leasade tillfälliga lokaler. Det finns ett politiskt beslut om en tillfällig övergångslösning för att kunna infria stadieindelningen i avvaktan på en permanent lösning. Och då blir det ju tillfälliga lokaler för att vi ska förvalta skattemedlen på ett bra sätt.

# Blir lokalerna bra då?

– Det ska vara trygga och bra lokaler. Men det är tillfälliga lokaler och fyller inte heller energikraven för ett permanent bygglov. Det är svårt att uppnå det med tillfälliga lokaler och om man vill nå en kostnadseffektivitet.

– Om det ska bli en permanent lösning måste vi tänka om. De fungerar under en övergångsperiod

# Det finns en oro över att inomhusluften kan bli dålig?

– Med med tanke på de krav som gäller för de lokalerna så ska det inte vara några bekymmer med luftmiljön, det är i så fall om det är något fel i leveransen eller något som är feljusterat och då ska det i så fall justeras till.

# Och vad säger du om direktverkande el?

– Det är klart att det inte är bra. Vår målsättning har varit att köra tillfälliga lokaler med annat än el, men rent tekniskt har det inte gått att lösa om man nu ska använda skattekronan effektivt. Har man ett tillfälligt bygglov och en lokal som ska stå i några år så är det kanske inte försvarbart att dra fram en längre sträcka med en ny matning av fjärrvärme.

