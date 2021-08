Stabilt antal fjällräddningar trots fler besökare – polisen: ”Skrönor om att folk ringer i onödan”

– Jag tycker generellt att folk är bra tränade och har bra grejer med sig. De flesta fjällvandrare tar höjd för sämre väder och har med sig kläder även för det. 95 procent av fjällräddningarna beror på ren otur och när du då är i väglöst land behöver du hjälp, säger Peter Borg.

Typfallet för fjällräddningen i länet är ett olycksfall där någon skadat till exempel en fot eller ett knä och därmed blivit immobil. Dessa insatser står enligt Peter Borg för den absoluta majoriteten av fjällräddningarna.

– Sedan har vi kanske en par tre procent med mer udda händelser, säger Peter Borg.

Han upplever inte att många slår larm i onödan.

– Där finns skrönor om att folk skulle ringa fjällräddningen i onödan men även i många av dessa fall finns det olika sjukdomsbilder med i bakgrunden. Då kan det handla om högt blodtryck, hjärtflimmer eller en nyligen genomgången cancerbehandling. Där har jag respekt för att människor vill försöka ge sig ut ändå.

Antalet fjällräddningar har varit relativt konstant under de senaste tio åren, samtidigt har antalet besökare ökat. Särskilt under pandemin de två senaste åren har besökstrycket mot fjällen i länet ökat. Här kan även mönstret av vilka aktiviteter besökarna gör medan de är i fjällen spela in.

– Jag har inga tydliga siffror på antalet besökare i fjällen i sommar men vi får signaler om att det varit fler. Fjällräddningsmässigt ligger vi lite lägre än vad vi gjorde förra sommaren. Samtidigt är vi nu mitt i säsongen för vandring och det är en månad kvar. Siffrorna kan därmed gå upp en del, säger Peter Borg.

Tidigare har fjällräddningens verksamhet lugnat sig betydligt när fjällstationerna stängt i slutet av september. Men de senaste åren har säsongen dragit ut långt in på hösten och förvintern.

– Säsongerna är inte lika tydliga som de var förut. Nu har vi även en del räddningar på mellansäsongerna. Jag tror att det kan bero på att många arbetar på distans i sina stugor och därmed tar sig ut i fjällen även under denna tid. Vi såg även i fjol att det är många länsbor ute under den här säsongen som vandrar, klättrar och gör annat, säger Peter Borg.