Ssewankambo och Weymans på bänken – så startar ÖFK i bortamötet mot Örebro

Tredje matchen på åtta dagar. Då ändrar Ian Burchnall om en hel del från torsdagens förlustmatch mot Sirius och lyfter in Ronald Mukiibi och Thomas Isherwood som ytterbackar i en fyrbackslinje. Framför dem går Charlie Colkett in tillsammans med Amin på centralt mittfält samtidigt som Simon Kroon går in från start i anfallet bakom Jordan Attah Kadiri.

17.30: Följ matchen minut för minut i vår direktrapport

ÖFK: Aly Keita - Ronald Mukiibi, Eirik Haugan, Noah Sonko Sundberg, Thomas Isherwood - Charlie Colkett, Rewan Amin - Felix Hörberg, Ludvig Fritzson, Simon Kroon - Jordan Attah Kadiri.

Ersättare: Sixten Mohlin (mv), Isak Ssewankambo, Marco Weymans, Kalpi Ouattara, Sam Mensiro, Nebiyou Perry, Blair Turgott.

Örebro: Oscar Jansson - Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard Larsen, Kevin Wright - Jack Lahne, Johan Mårtensson, Simon Amin, Robin Book - Nahir Besara, Agon Mehmeti.

Ersättare: Gustav Leijon (mv), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand, Erik Björndahl, Dennis Collander, Jake Larsson, David Seger, Hussein Ali, Nordin Gerzic.