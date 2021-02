Språket avslöjar hur ditt förhållande mår – här är de viktiga orden

När ett förhållande tar slut kan det komma som en blixt från klar himmel. Åtminstone för den som blir lämnad.

Men faktum är att tecken på att något var i görningen oftast fanns där flera månader innan uppbrottet är ett faktum. Det konstaterar forskare vid The University of Texas at Austin efter att ha analyserat över en miljon inlägg från knappt 7 000 användare av Reddit, ett år före och ett år efter det att deltagarna berättat om sitt uppbrott på den sociala medieplattformen.

Enligt forskarna, som redovisar sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, ökar användningen av vissa pronomen.

– Det verkar som om uppbrottet börjar påverka deras liv, redan innan de ens själva är medvetna om att det kommer att ske, säger en av forskarna bakom studien, Sarah Seraj, till tidskriften.

Kognitiv börda

Framför allt syntes en tydlig förändring av pronomina "jag" och "vi", att det blir mer vanligt förekommande bland dem som genomgår en separation. Redan tre månader före uppbrottet syns en tydlig förändring.

– I bland är användandet av ordet "jag" korrelerat till depression och nedstämdhet. När människor är deprimerade tenderar de att fokusera mycket på sig själva och är inte kapabla att relatera till andra lika mycket, säger Sarah Seraj.

Forskarna tror att ökningen har att göra med att personer som genomgår en separation är mitt uppe i en komplicerad kognitiv process.

– Dessa ord är tecken på att man bär på en kognitiv börda. De tänker eller arbetar sig genom något och blir under tiden självfokuserade, säger Sarah Seraj.

Överlag blev språket i inläggen på Reddit mer personligt och mer informellt bland dem som genomgick en separation, något som tyder på ett minskat analytiskt tänkande, enligt forskarna.

Om och om igen

Förekomsten av "jag" och "vi" i språket blev som allra vanligast i samband med att användarna tillkännagav uppbrottet på Reddit. Därefter minskade förekomsten av dessa ord, även om de språkliga förändringarna bestod i upp till sex månader efter uppbrottet och då inte bara i diskussioner som handlade om separationer, utan också i andra spörsmål. Sedan återgick språket till ett slags normalläge.

För ett fåtal, däremot, tog det betydligt längre tid att komma tillbaka till något slags lingvistiskt normalläge, ett år eller längre. Dessa personer besökte oftare subforumet r/BreakUps, där de tenderade att älta sin separation om och om igen, i flera månader, något som – enligt forskarna – troligen försvårade läkningsprocessen.

Johan Nilsson/TT