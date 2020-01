Sporten listar – här är yngsta talangerna som slåss om en startplats i ÖFK: ”Han är min joker”

Efter succén i Europa försvann stjärna efter stjärna från Östersunds FK.

Ersättarna har, förutom skrällvärvningen av Ravel Morrison, mestadels bestått av oprövade talanger som ännu inte slagit igenom i allsvenskan.

Nu gör sig spelarna redo för ännu en säsong i Sveriges högsta serie. Då passar Sporten på att kika närmare på alla spelare som är 21 år eller yngre – och deras utsikter för säsongen 2020.

Francis Baptiste, 20

Sjölund: En snabb och djupledsgående anfallare som sträcker ut motståndarnas försvar. Baptiste fick väldigt få chanser under fjolåret. Imponerade i matchen mot IFK Norrköping på hemmaplan under juli ifjol, där han bland annat assisterade till Hosam Aiesh matchvinnande mål. Chanserna är större till spel jämfört med fjolåret med tanke på att Dino Islamovic har lämnat klubben. Men Kadiri är före honom i rangordningen.

Henrik Bellman, 20

Åkerström: Skåningen fick en tuff start i omställningen från juniorfotboll i Köpenhamn till seniorditon i Östersund. Kände själv att han tog steg under förra säsongen, dock utan att övertyga Ian Burchnall om mer än 15 minuter på planen. Fick nyttig speltid under utlåningen till norska Levanger där han mestadels användes som central mittfältare. Vill spela högre upp i banan än så, men det är tveksamt om han kan slå sig förbi de som är före i rangordningen. Försäsongen blir väldigt viktig för Bellman om det ska bli mer spel i allsvenskan i år. Jag är tveksam men överraskas gärna av den lille bolltrollaren.

Thomas Isherwood, 21

Sjölund: ÖFK budade högst på mittbackstalangen (som fyller 22 i slutet av januari) under vintern ifjol, i tät kamp med bland annat Hammarby. Han började förra säsongen bra och var en del i startelvan. Men tappade startplatsen under sommaren. Är en ledare och stor röst i omklädningsrummet, något som saknats. Hade lite problem att komma in i ÖFK:s sätt att spela på. Gjorde en viktig insats i matchen mot Sirius där det allsvenska kontraktet i princip säkrades. Kommer att slåss med Eirik Haugan om den andra mittbacksplatsen bredvid Noah Sonko Sundberg i startelvan. Det känns vidöppet kring vem som vinner den kampen i nuläget.

Frank Arhin, 20

Åkerström: Den bolltrygge ghananen sågs som en stor talang när han en dag dök upp på Jämtkraft arena sommaren 2017. Gjorde mål i sin första match från start under Graham Potter och fick till och med hoppa in i bortamötet med Arsenal i Europa League. Men Burchnall har gett sparsamt med speltid till Arhin som föregående säsong lånades ut till Dalkurd i superettan. Där hittade han sin plats och stod för ett mål och sex assist på 26 matcher. Många säger att ÖFK måste värva mer som förr – där ingen annan letar – i jakten på nästa guldklimp. När budgeten nu är snortajt kanske Arhin kan bli den "värvningen". Om hans utvecklingskurva fortsätter att peka uppåt kan mittfältaren absolut bli ett utropstecken i år.

Felix Hörberg, 20

Sjölund: Kom in under sommarfönstrets sista dagar ifjol. Värvades för över en miljon från Trelleborg. Gjorde det bra under hösten och var en av ÖFK:s bästa spelare. Snabb och intensiv spelare som både skapade chanser framåt och gjorde ett gediget jobb i försvaret. Kommer under 2020 att växa ut till en given startspelare och även anses som en av allsvenskans större talanger. Fortsätter han att utvecklas i samma takt är en plats i Jannes januariturné om ett år, inte omöjlig för yttern.

Nebiyou Perry, 20

Åkerström: Ännu ett sommarförvärv från i fjol. Yttern såg väldigt intressant ut i sin debut hemma mot Eskilstuna och följde upp det med en lite blekare insats i Norrlandsderbyt. Därefter har han knappt synts till i ÖFK-tröjan när Burchnall valde att satsa på rutin under den kritiska avslutningen av allsvenskan. I mitt tycke den som besitter störst potential rent fotbollstekniskt, tillsammans med Arhin. Lär får betydligt mer speltid i år och borde ha möjligheten att slå sig in i laget på allvar.

Kalpi Ouattara, 21

Sjölund: Vänsterbacken kom också till ÖFK under sommaren 2019. Gjorde även han många fina matcher, trots sin unga ålder och kommunikationsproblemen. Många kanske minnas hans märkliga självmål mot Örebro. Men hans trygga spel och mognad på planen var nog det Ian Burchnall tyckte om mest. Kommer att förstärka sin plats som vänsterback i startelvan för ÖFK. Kanske vågar att följa med i anfallen lite mer under 2020.

Vem är du mest spänd på att se i år?

– Francis Baptiste. Jag tror att han har en chans att spela in sig i startelvan för ÖFK. Kanske inte direkt i säsongsinledningen. Men definitivt under säsongen. Han är min joker, säger Sjölund.

– Det finns flera spelare vars insatser jag kommer nagelfara lite extra i år, särskilt under säsongsinledningen. Men jag måste säga Frank Arhin. Det vilar något sorts mystiskt skimmer över honom och jag hoppas han med sina nyvunna erfarenheter kan bevisa varför han hämtades till ÖFK från början, säger Åkerström.