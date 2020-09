Sporten gratulerar Per Linderoth – 40 år i dag: ”Nu är det slut på leken”

Födelsedagsbarnet firar födelsedagen först i Dalarna (Tällberg) och sedan i Västerås. Tillsammans med sambon Susanne och en del av parets närmaste vänner uppmärksammar man 40-årsdagen med en utflykt söderut, god mat och samvaro.

– Nu är det slut på leken. Nu börjar allvaret, säger Per Linderoth lite skämtsamt om att fylla jämna år.

Är det speciellt att fylla 40?

– Njaee, när man var yngre tyckte man att 40 år alltid lät gammalt, men nu upplever jag inte det så. Jag känner mig inte gammal, men sedan vet jag inte om omgivningen tycker likadant. Jag har i alla fall samma mått på dräkten som förut.

Rent åldersmässigt händer inget inom travet när man fyller 40. Däremot hoppas Per Linderoth kunna använda all den erfarenhet han har samlat på sig och vässa sig själv framöver.

– Man hoppas kunna bli klokare i sina beslut och jobba smartare. Det som är positivt i det här yrket är att man kan fortsätta tills dess att man är i 60-årsåldern. En 60-åring kan tävla mot 20-åringar och vinna och det är inte så vanligt i alla yrken.

40-årsfirandet avslutas under torsdagen, då Per och Susanne åker hem till Östersund igen. Det är travtävlingar på hemmaplan och Per är anmäld till tre av de elva loppen.

Blir det några större lopp för dig i höst?

– Nej, jag ligger lite lågt nu och kör inte lika frekvent som tidigare. Jag har inte de etablerade hästarna. Jag tog ett steg tillbaka när jag flyttade hem (från Bergsåker).

Det var alltså ett medvetet val du gjorde?

– Ja. Det är också geografiskt att jag inte kör lika mycket så förut. Ibland kan det bli några storlopp, typ Elitloppet och Sundsvall Open Trot, men annars är jag inte så mycket i hetluften.

Per Linderoth må ha tonat ned sina ambitioner, men fördelen är att han kan leva ett mera normalt liv. Utan att han behöver pressa kroppen till det yttersta i form av sena kvällar, mycket jobb och stress.

Hur trivs du med det nya livet?

– Jag trivs jättebra. Det är fantastiskt mysigt att bo i Östersund.

– Det är också roligt att jobba. Allt kretsar inte längre kring yrket utan jag kan leva ett vanligt liv. När jag slutar för dagen är jag privatpersonen Per Linderoth, inte travkusken Per Linderoth. Så var det inte när jag hade ansvaret för en egen gård.