Sportchefens nyckelroll – klev in när IFK Östersund segrade: ”Lovar att ställa upp”

Efter att ha spelat sin första landskamp var Peter Amoran tillbaka i startelvan mot Skellefteå under lördagen.

Ett nytt men ändå inte okänt namn fanns också med: Sportchefen Ludvig Sundström tog plats i backlinjen från start.

– Jag har varit med och tränat hyfsat kontinuerligt under några månader just för om det skulle behövas. Nu kände tränarna att vi behövde få in en injektion, en röst. Det kan jag väl bidra med tror jag, säger Sundström.

Han har sedan tidigare själv rutin av spel i division ett.

– Jag kan väl bidra med lite rutin, snack och ledarskap.

Efter drygt 20 minuter in i matchen lossnade det för IFK som kunde ta ledningen efter ett nickmål av William Nordell.

– Vi spelar bra på resultatet. Vi fortsätter ha lite marginaler i vårt spel och behöver inte bjuda på någonting. Vi försvarar oss på ett väldigt bra sätt. Vi pressar och faller tillsammans och gör matchen som en enhet.

IFK lyckades hålla ihop det hela vägen. Skellefteå lyckades inte skapa speciellt många lägen i stället kunde IFK utöka ledningen i andra halvlek Jakob Johnsson.

– Det känns tryggt även om de försöker trycka på så ligger vi rätt och bra. När tiden rinner iväg känner man att självförtroendet växer. Det ska mycket till innan Skellefteå ska gå om oss.

Efter förlusten tidigare i veckan i derbyt mot Frösön hade de fokuserat på sin spelidé inför dagens match.

– Vi ville framförallt visa hjärta för varandra och för märket på bröstet. Det tycker jag verkligen att vi gör i dag. Vi kämpar, sliter och gör precis allt vad vi kan. Det kanske inte är den vackraste fotbollsmatchen vi har gjort men det är sekundärt när vi ligger i den situationen som vi gör.

Det blev Sundströms andra match för säsong och om behovet skulle dyka upp igen är han villig att ställa upp.

– Jag har sagt att jag är tillgänglig men det är tränarna som beslutar den delen. Ser man att jag kan bidra med någonting så lovar jag att ställa upp. Jag var väl lite ringrostig och saknade matchtempot i dag. Jag lär nog känna av lite imorgon, säger han.

TV: Se matchen i repris nedan.

IFK Östersund – Skellefteå FF 2–0 (1–0)

Målen: 1–0 (21) William Nordell, 2–0 (67) Jakob Johnsson

Domare: Ludvig Marklund Palmberg

Publik: 93