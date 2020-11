Sportbilder vi minns: Hammarbacken var publikmagnet och Eklund briljerade bakom ratten: ”Jag grät när jag såg lämmeltåget av åskådare”

Hammarbackens backtävlingar och SM-fester på 1980- och 90-talet var väldigt speciella. Från premiären, sommaren 1980 och fram till i mitten av 90-talet dukade Ragundadalens RC upp sommartävlingar som gav stort eko i motor-Sverige.

Det började i liten skala i juli 1980. Nära 4 000 åskådare (1 600 på lördag och strax över 2 000 på söndag) mötte upp och tävlingsledaren Jananders Fridh kunde konstatera att tävlingen gick i lås ekonomiskt.

– Jananders var väldigt bra för oss i det yngre gardet eftersom han hade bra struktur och kunde styra upp tävlingarna. Han var med redan på Minirallyt på 1970-talet, berättar Bo Paulsson, en av de som ingick i ”hjärntrusten under glansåren i Hammarbacken.

Det första året fick arrangörerna nöja sig med ett startfält utan de riktiga kanonerna. Relativt okända Mikael Nordström, Gävle och Jan Hagman, Rimo, vann rallycross- respektive Rallyklassen. Bäste länsförare var JMK:s Hasse Hansson som i sin Toyota Celica körde in som tvåa i rallyklassen.

Efter det lyckade premiäråret började snacket gå i motorsverige. Hammarbacken var en spännande nykomling, med ett koncept som det var väl värt att åka på – även om det låg långt norrut.

Ragundadalens RRC (bildad 1972) insåg snart att man hade ett litet guldägg i sin hand. Hammarbacken lämpade sig perfekt för tuffa backtävlingar. Banan var trixig och tekniskt utmanande och dessutom lång, med flera tempoväxlande partier. Det tillsammans skapade en av Sveriges bästa rallybackar.

– Själva backen var en anledning till att det blev så populära tävlingar. Den var svårkörd och utslagsgivande, men ändå rytmisk, förklarar Bo Paulsson.

Hammarstrandsklubben hade inte bara en utmanande backe som lockade. Tävlingsledningen bestod av personer som på alla sätt brann för motortävlingar på hemorten.

Glöden var påtaglig och även förståelsen för att man som arrangör i Norrlands inland behöver vara frikostig och ha lockbeten.

Paulsson och kompani var helt enkelt frikostig i sitt arrangörsskap. Man dukade upp ett aptitretande totalarrangemang, med en trevlig fest på fredagskvällen. ”Qul i backen” och campingen på området blev verkligen ett begrepp, där tävlingsfolket kunde ta med sig sina familjer för en trivsam veckoavslutning.

– Vi var ett otroligt entusiastiskt gäng som höll i det. Allt var ganska påkostat och det var väl därför vi inte tjänade så mycket pengar på arrangemangen. Men det var fantastiskt roligt, säger Bo Paulsson och berättar att man ett år hade lyckats locka dit ett av dåtidens stora popband, Hep Stars.

Benny Andersson och de övriga i bandet var självklart en faktor som drog tävlande och åskådare till Hammarstrand det året.

Hammarbacken gick snart upp i topp i popularitetsligan över backtävlingar i Sverige. Deltagarantalet växte och det var inte ovanligt att det var mellan 50 och 60 förare i vissa klasser. Det betydde att förarna tvingades kämpa sig igenom ett snårigt kval för att ta sig till final.

Välkända rallyprofiler som Per Eklund, Stig Blomqvist, Bror Danielsson och Ingvar Carlsson började att droppa in och då var förstås succén given. Stjärnstatus är alltid viktig om man ska attrahera tävlande och publik.

Ragundadalens RC fick snart SM-status på sina backtävlingar, vilket kändes helt givet i en sport där antalet arrangörer inte direkt stod i kö.

– Hammarstrand var alltid en tuff backe att köra i, en av de bästa vi hade på den tiden. Vad jag kommer ihåg körde vi över rodelbanan och bodde i området. Allting var bra och trevligt runt tävlingen. Det var väldigt poppis berättar Per Eklund, som bör rankas som en av Sveriges bästa tävlingsförare genom tiderna.

Han finns med i samma spektrum som Ronnie Peterson (F1), Björn Waldegård och Stig Blomqvist. Även om Sverige har fantastiska meriter inom motorsporten är det nog dessa fyra herrar som står i en särklass.

Per Eklunds gloria i Hammarbacken kommer alltid att bestå. Två av de år som han briljerade bakom ratten var 1984 och 1986. Det förstnämnda året var det uppskattningsvis nära 6 000 åskådare på plats längs den 1 250 meter långa backen.

1986 hade arrangörerna tvingats justera vissa kurvor eftersom farten var för hög (!). Det var också det sista året med så kallade RS 2000-bilar. Därefter förbjöds dessa ”raketer” eftersom de hade orsakat flera dödsolyckor i mellan- och sydeuropa.

Den kanske mest uppmärksammade olyckan inträffade 1986, under det Korsikanska rallyt. Den finske världsstjärnan Henri Toivonen och hans kartläsare Sergio Cresto avled sedan paret hade åkt av vägen i en kurva.

Bilen kraschade in i ett träd, varpå bensintanken fattade eld och exploderade.

Toivonen och Cresto stod då på toppen av sina karriärer och var bara 29 respektive 30 år gamla.

– De här bilarna var otroligt starka, men hade inte så bra väghållning. Därför var de farliga, berättar Mikael Magnusson, före detta kartläsare till Stuguns Jörgen Edholm.

Tillbaka till Hammarbacken. Att få Per Eklund på startlinjen var förstås en jättevinst för arrangörerna i östjämtland. När sedan också Stig Blomqvist bestämde sig för att haka på hade man säkrat två av Sveriges två största motorprofiler.

– Jag och Stig var där flera gånger och ”bråkade”. Det var riktigt tufft mellan oss. Vi hade alltid hårda fajter, Stig ofta i sin Saab och jag i min MG Metro, säger den nu 74-årige värmlänningen.

Vad säger du om att backtävlingar tappat lite av den forna populariteten?

– Ja, det är synd. Det var riktigt bra på den tiden, med tävlingar i Hammarstrand, i Uddevalla, Arboga och Örebro. Men motorsport har tyvärr blivit så dyrt och det är kanske en anledning, funderar Per Eklund.

Den välkände värmlänningen startade rallykarriären 1964 och sju år senare, i Hedemora, fanns han med i den första nationella rallycrosstävlingen i Sverige. Mot slutet av karriären har det mest handlat om rallycross.

– Det är en publiksport, där man ser allt. Det är som i Höljes, där arenan ligger i en gryta och du ser hela tävlingen från start till mål. Som TV-sport är rallycross mycket bra. Det sitter ju också 600 ”hästar” i bilarna så i själva starten är det värre än F1, säger Per som gissar att han har kört otroliga 2 000 tävlingar genom åren.

Bror Danielsson, Årjäng, var en annan av de stora profilerna i Hammarbacken. Han tävlade både i rallycross- och rallyklassen (Grupp A) och segrade ett flertal gånger.

– Jag vann nog tre-fyra gånger och då kommer man ju ihåg tävlingarna extra mycket. Men Hammarbacken var en väldig speciell tävling, med en häftig backe. Den var teknisk och brant, säger värmlänningen som får vara lite av ett språkrör för de många förare som varje år kom till Hammarstrand för att tävla och umgås.

När Sporten får tag på honom, en kväll i augusti, berättar han gärna om sina minnen från Hammarstrand.

– Vi trivdes där och i princip alla rallyförare var med. Vi triggade varandra. Arrangörerna var trevliga och hjälpsamma och vi tog även med våra familjer dit.

Bror Danielsson må vara 71 år, men karriären är ingalunda över.

– Jag körde förra helgen och nästa helg ska jag också iväg. Dessutom har jag blivit inbjuden till det stora RAC-rallyt i England.

Menar du det?

– Ja, det är så häftigt att jag får nypa mig i kinden för att förstå. Det är bara Stig (Blomqvist) och Waldegård (Björn) som blivit inbjuden tidigare av oss svenskar. Jag körde där tio gånger och även i Wales och Skottland så de kommer kanske ihåg mig.

Danielsson var en av totalt 200 förare i det historiska rally som kördes i mitten av oktober. Det var 37 år (!) efter hans senaste tävling på de brittiska öarna.

– I England är rally jättestort och det ska bli väldigt roligt att få träffa gamla konkurrenter igen, menar den sympatiske värmlänningen när vi pratas vid.

Den första Jämtlandssegern i Hammarbacken kom 1993 då Stuguns Jörgen Edholm knäckte alla konkurrenter. Stig Blomqvist var bara trea sedan han fått problem med bilen.

Just den upplagan var kanske den regnigaste av alla SM-tävlingar i Hammarbacken. Därför kom det bara cirka 1 500 åskådare på de två dagarna.

Året efter, 1994, som var den tolfte gången i Hammarbacken, tog Stig Blomqvist revansch. Han vann den tyngsta klassen i sin Ford Escort Cosworth. Segern togs trots att han var ganska mör efter att dagen innan ha kört EM i forna Tjeckoslovakien.

Vad säger du om framtiden; är back SM-butiken stängd för gott i Hammarstrand, eller?

– Nej, det tror jag inte. Vi har en del rallyförare igen här i området och förhoppningsvis blir det ett uppsving för motorsporten. Men också för rodeln, som är på väg tillbaka, funderar Bo Paulsson.