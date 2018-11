TV: De var snabbast i Supersprinten för ungdomar – återupplev finalerna här

Pojkar, klass 9-10

Deltagare: Sigge Staf (Ås IF), Marius Brandfjell (Funäsdalen IF), ;åns Berhardsson (Östersunds SK), Erik Söderström (Malungs IF).

Flickor, klass 9-10

Deltagare: Hanna Strand (Sävedalens AIK), Selma Ullberg (Näsvikens IK), Alvina Millstu (Utrikes Skidklubb), Emilia Larsson (Näsvikens IK).

Pojkar, klass 11-12

Deltagare: Manne Bernhardsson (Östersunds SK), Atle Blomquist (Funäsdalens IF), Fred Abrahamsson Gjersvold (Östersunds SK), Melker Rentzhog (Frösö IF).

Flickor, klass 11-12

Deltagare: Astrid Hermansson (Kvarnsvedens GOIF SK), Ester Strand (Sävedalens AIK), Nora Samuelsson (Östersunds SK), Elsa Tänglander (Östersunds SK).

Pojkar, klass 13-14

Deltagare: Hugo Nilsson (Hudiksvalls IF), Alvin Noaksson (Ås IF), Ebbe Zachrisson (Östersunds SK), Jåvva Rensberg (Funäsdalens IF).

Flickor, klass 13-14

Deltagare: Leia Nordström (Näsvikens IK), Alva Svahn (Östersunds SK), Hilde Oscarsson (ÅS IF) Moa Blomgren (Östersunds SK).

Pojkar, klass 15-16

Deltagare: Ebbw Abrahamsson Gjersvold (Östersunds SK), Leo Svahn (Östersunds SK), Erik Franzén (Duveds IF), Hjalmar Oskarsson (Ås IF).

Flickor, klass 15-16

Deltagare: Elin Näslund (Vårby IK), Irja Brandfjell (Funäsdalens IF), Elsa Eriksson (Hägglunds Ski Team SK), Matilda Bandefur (Idre SK).

