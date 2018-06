Trots sjukdomsfall på förre längdstjärnan – Trångsvikens IF knappade in på norska ledarna

Nyss pensionerade skidstjärnan Anna Haag fick lämna på grund av sjukdom.

Men i blåst, regn och kyla tog Trångsvikens damer ändå in över två minuter på norska Byåsen II under St Olavsloppets andra dag.

– De flesta hade lätta ben idag och tyckte att det gick bra att springa, säger lagledaren Jenny Olsson som fick hoppa in i Haags frånvaro.