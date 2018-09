Storstjärnorna anmälda till Trotting Masters-finalen: "Fruktansvärt hög sportslig nivå"

De 19 hästarna ska bli 12 när den slutgiltiga startlistan ska presenteras på måndag klockan 9. Tränarna kommer nu att få välja startspår utifrån den rankingordning som fastställts utifrån resultatet under tidigare lopp i UET Masters Series under det senaste året. Skulle någon av de tolv högst rankade hästarna avstå får de lägre rankade frågan i stället.

Bland hästarna finns fem olika nationer representerade och i topp på listan återfinns idel stjärnnamn.

– Ser man till att Readly Express och Propulsion är kanske bland de tre–fyra bästa hästarna i världen kan man inte vara annat än nöjd. Sedan är det alltid så att man som tävlingsmänniska tänker hur det skulle vara att också få Bold Eagle eller Ringostarr Treb, men nu är inte de hästarna redo. Vi har följaktligen de bästa hästarna till start, säger Jan Quicklund efter anmälningarna.

Trotting Masters-finalen, som kan liknas vid en EM-final och avgörs söndag 16 september, blir en historiskt högklassig tävling för Östersundstravet.

– Bland de tolv som kommer med kan man verkligen föra en diskussion om ett fantastiskt startfält, men även om man skulle ta de sju hästar som inte kommer med och sätta dem i Jämtlands Stora Pris eller ett gulddivisionlopp hade vi sagt "oj, oj, vilket bra fält". Då är det sju hästar som inte kommer med här, säger Quicklund.

Preliminär startlista, Trotting Masters-finalen:

1: Propulsion (Sverige), Daniel Redén2: Uza Josselyn (Schweiz), René Aebischer3: Readly Express (Sverige) Timo Nurmos4: Pastore Bob (Sverige), Johan Untersteiner 5: Evil Enok M.E. (Norge), Noralf Braekken6: Dreammoko (Holland), Richard Westerink7: Cyber Lane (Sverige), Johan Untersteiner8: Up and Quick (Frankrike), Antoine Lherete9: Diamanten (Sverige), Stig H Johansson10: Nadal Broline (Sverige), Reijo Liljendahl 11: Sorbet (Sverige), Daniel Redén 12: Milligan’s School (Sverige), Stefan Melander13: Dijon (Frankrike), Romain Derieux14: Giveitgasandgo (Norge), Frode Hamre 15: Lionel N.O. (Norge), Daniel Redén16: Muscle Hustle (Sverige) Robert Bergh17: On Track Piraten (Sverige), Hans R Strömberg 18: Volstead (Sverige), Stefan Melander19: Generaal Bianco (Sverige), Peter Untersteiner