Succéresultat för Sveriges kanotister i världscupen: "Många år sedan vi tog fem topp 3-placeringar"

Tvåveckorsturnén í Ungern (Szeged) och Tyskland (Düisburg) blev en fullträff för Sveriges kanotlandslag.

Facit i Ungern: Två andraplatser av Linnea Stensils och Helene Ripa.

Facit i Tyskland: Fem topp 3-placeringar, varav en seger för Stensils på K1 500 meter.

– Jag rankar det här rätt högt. I vissa discipliner var de bästa i världen med. Det var många år sedan Sverige tog fem topp 3-placeringar, berättar "Peken".

Vem eller vilka ska vi tillskriva äran?

– Det är många bäckar små. Framförallt har de aktiva gjort ett starkt jobb under vintern. Vi har också ett bra ledarteam, där vi i år har fått in Markus Oscarsson, som har tagit OS- och VM-medaljer under sin aktiva tid. Den här gången hade vi även med oss en massör som var med hela tiden.

Självklart har även Per-Erik Rönnestrand en del i framgången. Hans roll som förbundskapten är viktig och efter fjolårets premiärår börjar han bli varm i kläderna.

– I fjol våras hade jag aldrig varit på en kanottävling, så jag lärde mig mycket på det året.

Vilken är den största lärdomen?

– Sporten som sådan, hur man bygger upp varje dag med massor av heat, vilka råd man ska ge de aktiva, vilka motståndarna är, betydelsen av omvärldsanalyser där man kollar hur toppnationerna arbetar som Serbien, Ungern, Tjeckien och britterna. Sedan gäller det att vara helskärpt under så långa pass eftersom en kanotdag kan hålla på från åtta på morgonen till sju på kvällen.

Där måste väl du ha fördelar som är orienterare och har varit fysiskt aktiv i hela ditt liv?

- Ja, så är det. Att hålla igång själv är oerhört viktigt eftersom du måste vara skärpt i huvudet. En arbetsdag kan hålla på i tolv-tretton timmar och innehålla massor av heat. Som förbundskapten ska man sy ihop allt och hålla koll på tider och så. Men nu har jag hittat ett arbetssätt och gör saker smartare och smartare.

Resultaten i Ungern och Tyskland gör att förhoppningarna ökar inför EM och VM. Svenska medaljer är en realistisk målsättning.

– Man ska vara glad om det blir en medalj, men jag sticker ut hakan och säger att jag vill ha två medaljer, förklarar "Peken".

Linnea Stensils är det stora hoppet. 24-åringen från Vaxholm hade en imponerande resultatrad på VC-touren: fyra, tvåa, etta, tvåa, tvåa

Starkt också av Karin Johansson som var tvåa på K1/1000 meter och trea på K2/200 meter (med Moa Wikberg).

De svenska herrarna har inte nått lika långt som damerna, men nu börjar det röra sig även där. I Düisburg tog sig Martin Nathell och Albert Pettersson till final på K2/1000 meter.

Det var första gången på många år som en svensk K2:a på herrsidan gick till final i en stor internationell tävling på OS-distansen 1 000 meter.

Till sist: hur trivs en före detta skidförbundskapten i en typisk sommarsport?

– Haha! Bättre och bättre. Det är verkligen roligt. I en sån här krävande roll, där det ibland är jobb i 16–17 timmar om dygnet, måste det vara kul.

Men du tycker väl om när det är extemt påfrestande?

- Ja, absolut. Jag gillar anspänningen och när det är tufft och hårt.