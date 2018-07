Keita lämnar lugnande besked efter smällen i matchen mot Vejle: "Jag är redo för match"

Under träningsmatchen mot danska Vejle BK i söndags tvingades Aly Keita kliva av planen under matchen efter bara 21 minuter. Efter ett inspel av Vejle som kom väldigt nära samtidigt som Keita skulle fånga bollen sprang en medspelare rätt in i honom. Det blev en hård smäll mot Keitas arm.

– Han fick en smäll på nerven och hans hand domnade bort direkt i smällen. Han ville gärna köra och testa när känseln började komma tillbaka men han märkte att känseln inte riktigt fanns i handen så han klev av, säger fysioterapeuten Michael Lagercrantz.

Keita genomgick en röntgen som inte visade på något allvarligt. Han deltog under tisdagens träning precis som resten av spelarna i laget. Matchen mot Hammarby på måndag ska inte vara i fara.

– Allting såg bra ut. Det var en nerv som var i kläm. Det var kul att träna i dag och jag är laddad för match, säger han.

Keita hade efter matchen då både ont i handen och nacken efteråt.

– Handen domnade bort men det blev bättre och bättre under dagen (i söndags), säger Lagercrantz.

TV: Se situationen i spelaren nedan.

Läs mer:

[+] Kindbergs besked om flyttryktade Pettersson: "Om det inte kommer in ett monsterbud..."

[+] Fredrik Sjölund: ÖFK har läge att göra en "Sverige"

[+] Burchnall om träningslägret och krysset mot Vejle: "Missnöjd med målen vi släpper in"