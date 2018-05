Inside landslaget med Allgulander: Guidettis skada, dopingkontroll – och enorma mängder vatten

Johan Allgulander är sedan 20 år tillbaka naprapat i det svenska landslaget. Han är under VM-sommaren 2018 också Sportens ögon och öron på insidan av landslagsverksamheten. Sporten slog Allgulander en signal under torsdagen för att få senaste nytt om John Guidettis skada, dopingkontroller – och hur mycket vatten det egentligen går ut under en träning i stekande hetta.