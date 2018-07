Fem heta snackisar efter Sverige : "Ett bittert uttåg – men tack för oförglömliga veckor"

Fasta situationerna. Att stoppa England på fasta situationer var en av de stora nycklarna för Sverige – det lyckades inte alls. Direkt när engelsmännen fick den första hörnan nickade Harry Maguire in ledningsmålet.

England är skickligt på offensiva fasta och lyckades blockera bort det svenska försvaret vars insats vid just det målet lämnade en hel del i övrigt att önska.

Defensiven brast även vid 0–2 när en omarkerad Dele Alli fick nicka in bollen vid bortre stolpen och Sveriges försvarsspel höll inte samma höga klass i den här matchen som tidigare i VM.

Den engelska väggen. Målvaktssidan kändes inte som en av Englands styrkor inför mästerskapet men Jordan Pickford har levererat. Mot Colombia klev han fram i straffläggningen och mot Sverige stod han för matchavgörande räddningar när Marcus Berg och Viktor Claesson avslutade.

Med det sagt måste man bara få plussa även för Robin Olsen i det här mästerskap. En riktigt bra målvakt som lär vara etta i det svenska landslaget i ett antal år framöver.

Bergs lägen. Marcus Berg hade verkligen inte marginalerna med sig under veckorna i Ryssland. Anfallaren har kommit till väldigt många heta målchanser utan att hitta rätt och matchen mot England var inget undantag.

Berg hade en nick av riktigt hög kvalitet som räddades av Pickford och det känns som att anfallaren stoppats av starka målvaktsingripanden när han fått till avsluten och själv misslyckats att sätta dit lägena när det varit riktigt öppna chanser.

Genombrottet. Redan inför VM visade Viktor Claesson att formen var god och i träningsmatcherna mot Chile och Danmark var han ett namnen som imponerade. Mittfältaren har fortsatt i samma stil under VM och passar perfekt in i Janne Anderssons system.

Viktor Claesson har kombinerat hårt jobb och starkt försvarsspel med stundtals fina initiativ framåt och mot England tycker jag att mittfältaren gjorde sin bästa match i turneringen.

Efter en stark säsong i ryska ligan och ett imponerande VM måste det finnas ännu större klubbar som rycker i 26-åringen.

Allra bäst i det svenska laget tycker jag ändå att Victor Nilsson Lindelöf varit. Snacka om revansch efter att ha varit ifrågasatt under året i England. Tillsammans med Andreas Granqvist har han varit helt fenomenal det här mästerskapet.

Fotbollsfebern. På väg till jobbet timmarna innan kvartsfinalen syntes gula landslagströjor överallt. Flödet på sociala medier svämmade över av hyllningar, klipp och hejarop till det svenska landslaget. Och om man tjuvlyssnade lite på samtal inne på ICA pratades det fotboll överallt.

Fotbollsfebern som rådde i vårt avlånga land under hela den här dagen var något alldeles extra – det kommer jag aldrig att glömma.

Uttåget ur VM var bittert, men tack för några oförglömliga sommarveckor.

Det har varit magiskt.

Sverige–England 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (30) Harry Maguire, 0–2 (58) Dele Alli.

Domare: Bjorn Kuipers.

Publik: 39 991.

Så spelade Sverige:

Robin Olsen –Emil Krafth (ut 85), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson – Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (ut 65) – Marcus Berg, Ola Toivonen (ut 65).

Avbytare: Martin Olsson (in 65), John Guidetti (in 65), Pontus Jansson (in 85).