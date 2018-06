Brian Wake uppges lämna Luleå – öppnar för ÖFK: "Jag har stor respekt för klubben"

NSD rapporterade sent under onsdagskvällen att Brian Wake kommer lämna serieledande IFK Luleå i division 2 norrland. Helt klart är det inte än.

– Jag pratade med spelarna igår. Det har kommit en ny ordförande till klubben och i samband med det kommer strukturen i föreningen förändras. Men jag kommer att ta det slutgiltiga beslutet efter ett möte med ordföranden i eftermiddag, säger Brian Wake.

Wake var spelare under två säsonger i ÖFK, men också assisterande tränare under en säsong. Klubben som just nu söker två nya tränare efter att Graham Potter och Billy Reid har lämnat för Swansea.

– Jag har sett att de har lämnat. Jag har stor respekt för klubben. Om jag blir ledig så skulle jag inte ha några problem att återvända.

Har ÖFK hört av sig till dig?

– Nej, inget sånt. Men jag har kontakt med personer inom klubben, främst med Billy Reid under lång tid.

