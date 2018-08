Efter hjärtproblemen – Stenersen överlägsen framför Samuelsson under SM i rullskidskytte: "Ett skönt kvitto"

Det var bara dagar innan Blinkfestivalen i Norge som svenske skidskytten Torstein Stenersen började känna av att hjärtrytmen inte stod rätt till. Efter att uppsökt sjukhuset konstaterades det att Stenersen drabbats av förmaksflimmer. Hjärtproblemen stoppade dock inte honom från att ställa upp under Blinkfestivalen och inte heller under SM i Rullskidskytte som startade under lördagen i Östersund.

– Jag började känna att det var något konstigt med hjärtrytmen. Jag kollade på klockan och pulsen började hoppa från: 100, 60, 70 och 40. Först tänkte jag att det kanske var något fel på min nya klocka, säger han.

Dagen därpå skulle han ha kört ett hårt intervallpass men han kände att något inte stod rätt till och besökte därefter akuten.

– De upptäckte att jag hade förmaksflimmer. Läkaren sa att jag hade ett ganska stort hjärta och att det kan hända. Förmakarna är lite större än vad de ska vara och då kan hjärtat komma ur rytm, säger han.

Stenersen fick sövas ner och sedan dess har han inte haft några komplikationer utan han har kunnat träna på.

– Jag är ändå restriktiv med hur mycket jag törs göra och hur mycket jag vågar pressa mig själv, säger han.

Under SM i sprint såg han till att säkra segern med goda marginaler framför Sebastian Samuelsson. Stenersen sköt felfritt och hjärtproblemen var inget som hindrade honom från att starta.

– Det är klart att det kändes skönt, verkligen. Det är alltid svårt att säga hur formen är på sommaren. Vi tränar extremt mycket nu. Ena dagen kan det kännas bra och andra dagen riktigt kasst, säger han.

Han såg till att leverera redan under fredagen när det kördes längdtävling på rullskidor för både längdskidåkare och skidskyttar. Stenersen blev då trea.

– Det kändes bra då men det hade lika gärna kunnat kännas jättekonstigt i dag (lördag) . Det är klart att det är ett skönt kvitto att det går såhär bra. Att kunna skjuta felfritt och åka så pass bra, säger han.

OS–medaljören och landslagskollegan Sebastian Samuelsson hade en tyngre dag som sköt bom både i liggande och stående. Han var totalt 55 sekunder efter Stenersen och slutade på en andraplats.

– Jag ser inte mig själv som så jättestark på sommaren men nu har jag bra fått bra race i kroppen och det känns bra. Två bom på en sprint är egentligen för mycket men det får vara godkänt halvvägs till tävlingssäsongen, säger han.

Hur har försäsongen fungerat hittills?

– Jag har kunnat träna på väldigt bra och varit frisk. Det har gått som jag velat. Jag tränar lite mer och försöker skjuta lite mer och göra allting lite bättre, säger han.

Fredrik Lindström, Anundsjö skidskytteförening slutade trea med endast en bom. På söndag väntar SM i distans för skidskyttarna.