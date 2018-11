Tre Östersundslag redo för elitseriestart i curling: "En dröm vi har haft i flera år"

Det unga Östersundslaget har gjort flera försök att ta sig till elitserien, men alltid snubblat på sista hindret. I fjol lyckades man dock gå hela vägen, via division 1 och kvalspel.

Framgången känns extra skön eftersom Östersunds CK i många år varit utan herrlag på högsta nivå. Senaste bidraget var lag Peja Lindholm.

Elitserien för herrar avgörs i två sammandrag. Ett i helgen (i Karlstad) och ett i mars (Jönköping). Serien omfattar tolv lag, där två av de bästa saknas. Karlstad/Edin satsar som vanligt allt på den internationella arenan, medan nybildade Leksand, med Fredrik Nyman, också valt att spela internationellt.

Östersund/Markussons mål är att successivt växa in i elitseriekostymen. Men utgångsläget är inte det bästa.

Orsaken är isproblem.

Haveriet med kylanläggningen i Östersunds curlinghall har slagit hårt mot klubbens elitsatsande lag.

– Vi har bara kunnat träna en gång och spelat en turnering. Vi har säkert tappat 20 timmars träning, berättar Jonatan, som berättar att förväntningarna i helgen därmed blir lägre.

Hur mycket kommer det här att påverka er?

– Det kommer att visa sig snabbt. Man tappar känslan i slajdningen.

Bristen på träning innebär att lag Markusson kommer att behöva "spela in sig" under fredagspasset. Möjligen kan man reparera en del av skadan ju längre in i helgen vi kommer.

Eller också kan Östersundslaget kompensera träningsbristen med den inspiration som kommer av att man är nykomling.

– Elitserien är en dröm vi har haft sedan flera år tillbaka, säger Jonatan, som tillsammans med sin bror Emil har spelat curling sedan de var runt 12 år.

De övriga i laget är Fredrik och Mikael Ljungberg samt nyförvärvet från Sundsvall, Daniel Berggren.

Damernas elitserie avgörs i ett enda sammandrag, i Härnösand. Östersund var ursprunglig arrangör, men på grund av isproblemen flyttades det till Sundsvall. Otroligt nog blev det haveri också med kylanläggningen i Sundsvall, varför Härnösand fick sammandraget.

Av de sex lagen är två från Östersund, lag Sundberg (tidigare Woolpower) och lag Norrlander. Sundberg har gjort flera säsonger i elitserien, medan Norrlander var debutant i fjol.

Förutom totalseger i elitserien får det vinnande laget också en biljett rakt in i landslagstruppen till nästa säsong. Förbundskapten Peja Lindholms har sedan 2010 en regel att vinnarna i elitserien och SM ska ingå i landslagsorganisationen.

Men damernas elitserie består bara av sex lag – kommentar?

– Det visar att det inte är samma drag i damcurling. Men jag är glad att det ändå finns topplag som har ambition och vill sikta internationellt (Hasselborg och Panthera).

Av de tre Östersundslagen är det nog främst Sundberg som kan aspirera på sådana framgångar.

– Sundberg satsar verkligen framåt för att bli ett internationellt topplag. Jag tror att de kommer att ta stora kliv i år, förklarar Peja.

Fotnot: Östersunds curlinghall kommer enligt uppgift att öppna för träning i veckan. Det är mellan sex och sju veckor senare än planerat.

