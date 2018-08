Andra raka förlusten för ÖFK – Burchnall om första mötet mot Norrlandsrivalen: "Enormt besviken över resultatet"

I våras segrade ÖFK med 3–2 mot Norrlandsrivalerna GIF Sundsvall. Under söndagens möte under derbyt blev det en annan historia. Varken ÖFK eller GIF Sundsvall lyckades inte spräcka nollan innan de sista sekunderna som återstod av första halvlek när ÖFK kunde ta ledningen efter frispark av Aiesh som Curtis Edwards petade in.

– Första halvlek var väldigt jämn. Både vi och Sundsvall hade boll och tog kontroll över matchen. Vi slog av lite på takten. Vi hade bollen och spelade framför de och de hade bollen och spelade framför oss. Inget av lagen bröt sig riktigt igenom, säger Ian Burchnall.

ÖFK gick in med ett viktigt övertag efter halvtid men då vaknade istället GIF Sundsvall till liv. De sista 15 minuterna blev viktiga och avgörande för gästerna som nådde en kvittering genom Batanero i den 78:e minuten drygt tio minuter efter såg de till att ta greppet om matchen på allvar efter att David Haro gjort 2-1. ÖFK lyckades skapa chanser genom Edwards, Kopozo och Fritzson men det var inget som gav resultat.

– Vi visste att Sundsvall skulle komma ut och öppna upp lite mer. I öppningen av andra halvlek, de första fem minuterna var vi inte bra men vi skapade en del chanser och kontrollerade matchen väldigt bra, säger han.

Burchnall poängterade att den sista kvarten var extra viktig för ÖFK att orka.

– Veckan har varit väldigt tuff med bara några dagars paus. Vi visste att de sista 15 minuterna skulle bli svåra för oss för att fortsätta orka hålla den pressen som vi ville. Vi försökte att att stänga matchen tidigare, säger han och fortsätter:

– Sundsvall var väldigt starka. Vi hade inte energin till att sätta pressen. De är ett väldigt bra lag och när de får utrymme skadar det oss. Jag är besviken hur vi avslutade matchen. Vissa tillfällen satte vi press och missade det precis. Vi försökte att skapa efter att de gjorde mål, såklart ville vi försöka vinna matchen. Jag är enormt besviken över resultatet, säger han.

Var det något speciellt med möta GIF Sundsvall i Norrlandsderbyt?

– Atmosfären var fantastisk. Det är fint att se arenan full. För mig är det såklart en besvikelse, att förlora första derbymatchen, men jag hoppas det kommer många fler som vi kommer göra succé i. Det var en bra erfarenhet, säger han.

Jamie Hopcutt drog dessutom på sig sitt tredje gula kort vilket innebär att han kommer att missa nästa match mot Örebro. Simon Kroon tvingades dessutom kliva av och ersattes av Fritzson efter drygt 30 minuters spel efter en känning i baksida lår.

Östersunds FK–GIF Sundsvall 1–2 (1–0)

Målen: 1–0 (47) Hosam Aiesh, 1–1 (78) David Batanero, 1–2 (89) David Haro.

Domare: Mohammed Al-Hakim.

Publik: 7681