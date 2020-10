Spelare i Jämtland Basket kan ta plats i Sveriges EM-kvaltrupp: ”Flera är högaktuella”

Joulamo är sedan i januari 2018 landslagschef i Svenska Basketförbundet. Han har därmed tät kontakt med herrarnas förbundskapten Hugo Lopez som i närtid ska presentera 24-mannatruppen till det fortsatta EM-kvalet.

Det handlar om de mycket viktiga matcherna mot Nederländerna och Kroatien, 23 december-1 december.

Några små diskussioner återstår (eventuella skadebesked), men senast i slutet på veckan ska truppen offentliggöras. Chansen finns alltså att det blir ett glädjebesked till en eller flera Jämtlandsspelare.

Totalt 24 spelare ska tas ut, varav 14 kommer att ingå i matchtruppen. Fyra spelare blir reserver medan de sista sex spelarna kommer att finnas med på den lista som alla EM-landslag måste presentera inför Fiba (det internationella förbundet).

Fredrik Joulamo vill inte avslöja något i förväg, men säger att Jämtland Basket förfogar över ett antal spelare som finns med i diskussionerna.

– Så mycket kan jag säga redan nu att flera Jämtlandsspelare är högaktuella, berättar han för Sporten.

När Sporten räknar upp namn som Anes Zekovic, Charles Barton J:r, Pierre Hampton och Daniel Johansson, svarar Fredrik Joulamo så här:

– Det är klart att de här spelarna finns med i tankarna, liksom RT Guinn.

Även RT?

– Ja, det är klart. Han är ju svensk numera och har redan varit med på landslagsläger (Framtidslandslaget). Min bild är att Jämtland har flera duktiga spelare som vi tittar på.

Zekovic och Barton var uttagen till sommarens första landslagsläger och Barton har också varit ett regelbundet namn i de senaste EM-trupperna.

Hampton har ett förflutet i A-landslaget, medan Johansson är en av svensk baskets stora talanger i 20-årsåldern. Han var uttagen i fjolårets Framtidslandslag, som spelade landskamper i Östersund.

– Daniel har ju varit med i alla landslag från ungdomar och uppåt, kommenterar Joulamo.

En sjätte Jämtlandsbekanting som bör räknas in är Olle Lundqvist, Just nu är han dock avskriven i A-landslaget. Den snart 21-årige guarden – som nu spelar för Palma i den spanska andradivisionen – rehabtränar för fullt. Orsaken: den knäskada som besvärade honom under hela fjolåret.

– Olle har varit bra när han har varit med, men det viktigaste nu är att han blir bra i sitt knä så han får fart på karriären igen, menar Joulamo.

Tre andra spelare som inte lär komma till spel är Jonas Jerebko (Khimki), Jeffery Taylor (Real Madrid) och Marcus Eriksson (Alba Berlin). Alla tre återfinns i Euroleague-klubbar och det brukar räcka för att de inte ska få tillstånd att spela med sitt landslag.

– Vi har alltid dörren öppen för de här tre spelarna, men vi vet också att det är väldigt svårt för dem att lämna sina lag och spela med oss.

På grund av den pågående pandemin kommer de avslutande fyra EM-kvalmatcherna att spelas i en isolerad ”bubbla” i Istanbul.

Utgångsläget var annars att matcherna mot Kroatien och Nederländerna skulle avgöras på hemmaplan. Basketförbundet hade planerat för en riktig publikfest mot Kroatien, liknande den mot Turkiet i februari.

Blir det något förberedande läger innan EM-kvalmatcherna?

– Nej. På grund av smittorisken kommer spelarna att resa direkt från sina hemorter och in i ”bubblan”, säger Joulamo och berättar att en del föreningar är bekymrade inför att behöva släppa sina spelare under landslagsfönstret.

– Vi vet att det finns en viss oro hos en del klubbar att deras spelare ska behöva sitta i karantän när de åker hem igen från Istanbul, säger landslagschefen, som dock hoppas att alla förberedelser och restriktioner ska undanröja sådana farhågor.

Fotnot: Sverige har fått en bra start på EM-kvalet med en seger på två matcher. Segern kom hemma mot erkänt starka Turkiet (på 15:e plats i världsrankingen). De tre bästa lagen i fyralagsgruppen går vidare till EM-slutspelet i september 2022.