Spelade på Yran sista gången 2011 – så var The Arks avskedsspelning

Malin Palmqvists recension från The Arks sista spelning på Storsjöyran 2011:

Storslaget farväl av Salo och the Ark The Ark Stortorget. Det dramatiska i att göra en avskedsturné passar The Ark som hand i handske – eller som Ola Salos händer i långa svarta sidenhandskar för att vara exakt. Med gigantiska svarta änglavingar därtill och en backdrop av dramatiska moln som för tankarna till en romantisk målning.

För vad kan bli mer storslaget än att ta farväl? Att göra något för allra, allra sista gången?

Så ta i nu – vi kommer aldrig, aldrig sjunga ”Calleth you, cometh I” med er igen. Och Stortorget nynnar så högt det förmår. En vid det här laget ålskinnsklädd guldskimrande Ola Salo dirigerar sina lärjungar som en amerikansk väckelsepredikant – fast trovärdig. Det är bandets sjunde Yranspelning. Hittarna genom åren dominerar och framförs med massiv känsla: ”The worrying kind”, ”Clamour for glamour”, ”Tell me this night is over”, ”Let your body decide” och ”One of us is gonna die young”. Det är storslaget, genomarbetat och känslosamt.

Jag är inget fanatiskt The Arkfan men ändå förstår jag så innerligt väl killen och tjejen på storbildsskärmen som gråter sig igenom konserten så nära kravallstaketet och idolerna det går att vara.

Ropar ni, så kommer vi. Det är så fint.

