Sommarhäng i stallet hos storsatsande Åre ridklubb – ordföranden: ”Vi vill kunna öppna stallet för fler”

Stallhänget är en del i Åre ridklubbs samarbete med Åre kommun där man vill tillgängliggöra livet i stallet för fler. Aktiviteten är kostnadsfri och erbjuds för barn mellan 6 och 15 års ålder.

– Det är ett jätteroligt samarbete med kommunen, en sommarlovsaktivitet som inte kostar, säger Anna Karin Lundmark.

Hon är ordförande både för Åre ridklubb och den ekonomiska föreningen bakom Åre hästsportarena.

– Det är både våra egna medlemmar och de som inte har tidigare koppling till klubben som är här. Det har varit väldigt uppskattat att vi kunnat öppna stallet för fler, säger Anna Karin Lundmark.

Ridklubben har idag cirka 300 medlemmar, varav 150 är aktiva. 2018 invigdes det stall som nu finns för verksamheten. Men det är tufft att behöva rida på en ridplan utomhus året runt, särskilt i fjällmiljö.

Ridhuset började byggas i slutet av maj efter flera års projekterande. Finansieringen av ridhuset, cirka 7,5 miljoner kronor har skett genom pengar från bland annat Allmänna arvsfonden, Åre kommun, regionen, länsstyrelsen, lokala och nationella företag samt privatpersoner.

– Det har varit jättesvårt att få till det och det är många ideella timmar som lagts ner här. Vi har också fått hjälp av privatpersoner och företag i en crowdfunding förra hösten, säger Anna Karin Lundmark.

– Totalt är det drygt 20 miljoner kronor som hittills investerats. Jag tycker vi har fått till en riktigt bra anläggning. Nu blir det ett väldigt lyft att komma in i något som är vädersäkrat, både för vår personals arbetsmiljö och för våra medlemmar.

Framåt vill Åre ridklubb bli en självklar plats för hästintresserade att vara på, Anna Karin Lundmark beskriver det som en form av fritidsgård. Föreningen håller också på att skaffa sig kompetens för att ta emot fler personer med funktionshinder i verksamheten.

– Att kunna vara en riktig fritidsgård är ett av våra mål. Vi är också med i ett projekt som heter Ett stall för alla som vänder sig till funktionshindrade med olika variationer. Det har legat lite på is under pandemin men där kommer det vara fullt fokus nu. Vi behöver hitta lite lösningar med andra aktörer för att få in den målgruppen, säger Anna Karin Lundmark.

I nuläget finns det plats för 15 egna hästar och 12 uppstallade. Klubben håller på att köpa in fler stora hästar och ponnys till verksamheten. Föreningen har flera anställda och ett samarbete med Arbetsförmedlingen där personer får arbetsträna på anläggningen.

Ute i stallet har förmiddagens ryktningstävling avgjorts. Ponnyerna Emma och Anastasia är båda välborstade och har fina flätor i både man och svans. Resultatet blir oavgjort mellan de två grupperna, konstaterar hästskötaren Idun Edvinsson, innan hästarna får gå tillbaka till sina boxar.

– Jag tycker om att vara med hästar. Dom är gulliga, man kan pyssla om dom och de är mysiga, säger Adele Eriksson.