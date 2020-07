Sollefteåföretagaren sällar sig till Daniel Kindberg – vill att fler vittnen hörs i hovrätten och begär syn på Stadsdel Norr

Sollefteåföretagaren dömdes bland annat för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grova bokföringsbrott när Ångermanlands tingsrätt fattade beslut om dom i november 2019. Påföljden blev två och ett halvt års fängelse samt näringsförbud i fem år.

Alla parter överklagade tingsrättsdomen.

Sollefteåföretagaren och hans advokat Jonas Granfelt har nu skickat in en begäran till hovrätten i Nedre Norrland om att fler personer ska höras under den kommande rättegången. Det rör sig om ett tiotal personer som förhördes av polis under brottsutredningen, men som inte hördes vid tingsrättsförhandlingarna.

En syn på Stadsdel Norr, det vill säga ett besök på plats där rättens ledamöter med egna ögon kan studera förhållanden på plats, vill Sollefteåföretagaren ha. Samma sak har begärts av Daniel Kindberg.

När hovrättsförhandlingarna ska ske har rätten ännu inte beslutat.