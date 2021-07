Sockertoppen höll läger på Frösön för att belysa diabetes: ”Vi är alla i samma situation”

Sockertoppens IF hade under lördagen och söndagen läger för ungdomar mellan 10 och 17 år, dels på Frösön men också i Stockholm och Halmstad. Men endast under dagtid på grund av den rådande pandemin

Förutom lek i vatten och lagtävlingar handlade helgens läger en hel del om att belysa de ungdomar som har diabetes.

Hampus Wiklund, kommer från Tavelsjö utanför Umeå. Det var deltagare från hela Norrland på plats i lägret i Östersund.

– Det var en läkare som tipsade mig om lägret för Sockertoppen. Och då slängde min mamma iväg ett mail till Robin Bryntesson och Frida Linnér som grundade föreningen. Och sedan anmälde jag mig och kom in.

Hans första gång var 2018, detta blir fjärde gången. Men förra året hölls hela lägret på distans.

– Man ska inte känna sig utanför om man har diabetes. Alla vi här stöttar varandra, vi är alla i samma situation.

Sockertoppen har hjälpt honom med hans eget idrottande, han cyklar bland annat mountainbike.

– Jag har fått bra tips och tricks från Sockertoppen på hur man kan lägga upp träningen och kosten, säger Hampus Wiklund.

Ett exempel på det kan vara att dela upp måltiderna runt träningspassen för att minska risken att få för lågt blodsocker.

Linda Rönnberg bor på Frösön och är en av ledarna på lägret. Totalt deltog 29 ungdomar på Frösön under helgen.

– Vi har haft en massa lekar på lördagen och söndagen. Men det är en del diabetes-relaterade lekar också.

Hon är dessutom ledamot i föreningen och förälder till ett barn med diabetes som deltog på lägret.

– Det är två år sedan vi hade fysiskt läger senast, ifjol blev det ett digitalt läger. I år har ungdomar från hela Norrland kommit hit.

Från Vindeln i norr till Orsa i söder.

– Det är många som söker och alla sökande kom med. De är här utan föräldrarna också, vi ledare har fått hjälpa till. Men de har tyckt att det har varit jätteroligt.

Sockertoppen arbetar för att belysa sjukdomen diabetes och grundades av Robin Bryntesson och Frida Linnér. Lägret är ett sätt att få alla ungdomar på samma nivå.

– Vi vet att barnen kan bli lite ensamma som kanske det enda barnet i skolan med diabetes eller enda barnet i klassen. Därför är det kul att de kan träffas så här.

Tidigare har det deltats in i mindre åldersspann men i år blev det istället sju år mellan de yngsta och äldsta deltagarna.

– Det är första gången som vi har blandat åldrarna så här, men det har fungerat bra. De äldre kan hjälpa de yngre, säger Linda Rönnberg.

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för fler sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.

Källa: Vårdguiden 1177