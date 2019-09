Smittskyddsläkaren om harpesten: ”Man kan absolut missta den för en vanlig influensa”

Senaste utbrottet av harpest var 2015.

– Men då var det inte väldigt mycket just i Jämtland, nio fall totalt. Senaste gången vi hade väldigt många fall i länet var 2010. Då hade vi 79 fall. Sen fanns det sannolikt de som aldrig sökte vård fast de var smittade, säger Sara Mörtberg.

I år har hittills 13 fall av harpest konstaterats.

– Ytterligare en person sökte sig under söndagskvällen till sjukvården som man tror har harpest. Men det kommer att dröja ett tag innan vi vet med säkerhet, säger Sara Mörtberg.

*Hur lång tid tar det innan man vet om symtomen kan bero på harpest?

– I bästa fall tar det sju till tio dagar med symtom innan testerna visar att det rör sig om harpest. Men i vissa fall tar det en månad, säger Sara Mörtberg.

Det finns ingen särskild kommun eller plats i länet som har ovanligt många fall av harpest berättar hon.

– Nej, jag kan inte se ett mönster.

Harpest smittar via myggor eller via luften om man andas in bakterierna från smågnagare som smittats.

För att bäst skydda sig mot myggor är det bra att bära heltäckande kläder samt använda myggmedel. Desto svårare är det att skydda sig vid luftburen smitta.

– Om man ska göra rejält dammande jobb, som vedhantering eller om man röjer ut en lada exempelvis där det finns gnagare är ett tips att bära andningsskydd som byggarbetare använder. Men det finns inga garantier för att det inte smittar i alla fall men det kan hjälpa, säger Sara Mörtberg som också tipsar om att skura är om möjligt ännu bättre än att sopa.

Hon påpekar även att de med egen brunn ska vara lite extra försiktiga just nu, eftersom smittade gnagare kan ha ramlat ner i brunnen.

– Det är inte lika vanligt, men det förekommer.

*Finns det särskilda symptom för harpest jämfört med en vanlig influensa?

– Man kan absolut missta det för en vanlig influensa, men det är inte influensasäsong nu. Får man hög feber som inte går över på några dagar och samtidigt vet med sig att man vistats ute i naturen eller varit i närheten av smågnagare, då är det läge att kontakta vården.

I länet finns det tre konstaterade fall där harar dött av harpest, i Strömsunds, Bergs och Ragunda kommun. Dessa harar har skickats in till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Men att det konstaterats tre fall är inte nödvändigtvis detsamma som att det inte finns fler harar som är sjuka, säger Johan Olsson, länsveterinär Länsstyrelsen Jämtlands län och berättar att sjukdomen bukar öka under sensommaren.

–Nu gick harjakten i gång i helgen samtidigt som många älgjägare och bärplockare befinner sig i skogen. Det innebär att fler människor också exponeras för myggor, säger Johan Olsson som betonar att man inte ska vidröra döda hararna utan handskar och att harjägarna bör vara extra försiktiga när de hanterar även skjutna harar.

–Man bör använda handskar när man tar ur haren. Man ska också vara uppmärksam på om man hittar några förändringar i organen, som en svullen lever eller mjälte eller om man ser vita punkter av vävnadsdöd, säger Johan Olsson som gärna ser att fynd av döda harar rapporteras in till SVA.

–Det är viktigt, så att vi får en tillförlitlig statistik över hela landet. SVA har ett webbformulär som det går lätt att fylla i.