SMHI utfärdade under söndagen klass 1-varning för vad som väntar i Jämtlandsfjällen. Under söndagseftermiddagen kommer det enligt prognosen att blåsa upp med hårda västliga vindar. Under natten mot annandag påsk kan de nå 15-20 meter per sekund.

Än värre väntas det bli i övriga Jämtland under måndagen. Vindarna väntas då kulminera med byar som kan nå stormstyrka på cirka 25 m/s.