Släpvagn stals från parkering i Svenstavik – polisen efterlyser tips

En person har polisanmält en stöld. Den släpvagn som personen äger som stod parkerad på en parkering vid Tingshusvägen i Svenstavik saknas. Inga iakttagelser har gjorts i samband med stölden så polisen har i nuläget mycket knapphändiga uppgifter kring händelsen. Därför tar polisen gärna emot tips från allmänheten om iakttagelser har gjort som kan leda dem vidare i sitt arbete. Tips kan ringas in via 114 14 eller lämnas via polisens hemsida.