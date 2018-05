Minnesord: Sten Brander, Österbybruk

Med Stens bortgång förlorade vi en av de sista genuina fjällprofilerna. Hans första kontakt med de svenska fjällen var under värnplikten då han var stationerad i skidlöparbataljonen i Abisko under den tid Norge var ockuperat av Tyskland. Tillsammans med dåvarande fänriken, sedermera ÖB:n och ordföranden i Svenska Turistföreningen (STF) Stig Synnergren hade de som uppgift att hindra anfall via malmbanan mot malmfälten och att bedriva underrättelseverksamhet.

Istället för att fullfölja ingenjörsstudier i Göteborg efter kriget hamnade Sten på STF Kebnekaise fjällstation där han i flera år tjänstgjorde under föreståndarinnan Elsa Göransson. Det var under denna tid i Kebnekaise som Stens intresse för alpin klättring kom att utvecklas. I boken Svensk Klättring – Pionjärerna, ger författaren Ewa Hellström-Boström Sten epitetet ”Ett legendariskt klätterproffs”. I boken redogörs i detalj för alla de unika klättringar som Sten utförde i den svenska alpina klättringens barndom. Kanske mest berömd är förstabestigningen av Tuolpagornis sydvägg år 1949.

Stens karriär inom Svenska Turistföreningen fortsatte som föreståndare på Sylarna mellan åren 1955 till 1964. Därefter blev det två år i Kittelfjäll 1964-1966. Färden gick vidare norrut, och Abisko blev Stens bas under åren 1966-1979. Detta kom att följas av ett kortare mellanspel på STF:s kansli i Stockholm för att sedan avslutas på Storulvån fjällstationen under åren 1981–1984. Hans värdskap och förmåga att få varje gäst och medarbetare att känna sig sedd och värdefull var unik. Ofta hörde man Sten säga: ”Varje gäst som kommer in genom dörren ska känna att det är honom eller henne du väntat på hela dagen.”

Under pensionsåldern var Sten mycket aktiv med STF:s kretsar, numera lokalföreningar, och som färdledare i hela fjällkedjan. Sten brann för att sprida fjällkunskap till ungdomar. Detta kom under 70- och 80-talen att ske via Fjälläventyret – ett samarbete mellan STF och Svenska Skolidrottsförbundet.

Sten har fjällvandrat med Dag Hammarskjöld, som var vice ordförande i STF, guidat kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på utförsåkning i Sarek och mottagit medalj av kungen för sin friluftsgärning. Trots allt detta var det ändå när han fick umgås och leka med barn i fjällen som han trivdes allra bäst. På STF Grövelsjön var han färdledare för seniorveckor, barnbarn mor- och farföräldraveckor, ungdomsläger och familjeveckor för barn med Downs syndrom ända fram till 90-årsåldern.

Vi tackar Sten för allt han har betytt för så oerhört många människor och för hela den svenska fjällturismen.

För STF

Peter Nygårds, ordförande,

Magnus Ling, generalsekreterare/vd,

Torgny Håstad, fd ordförande,

Barbara och Charlie Ekberg, STF Grövelsjön,

Nicki och Putte Eby fd STF Abisko