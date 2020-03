Skulle få pengar tillbaka efter börsinvestering – blev av med 25 085 kronor

Mannen beslöt sig för att investera 500 euro och när så telefonen ringde i början av mars och personen i andra änden sa att mannen skulle få tillbaka pengar på sin investering så följde mannen uppringarens instruktioner. Han loggade in på sitt bank-id så att pengarna skulle kunna sättas in på hans konto. Men när mannen efter avslutat samtal loggade in på sin internetbank så upptäckte han att det under tiden gjorts tre stycken uttag från hans konto. Totalt hade mannen förlorat 25 085 kronor. Nu polisanmäler han händelsen. Saken kommer nu att utredas av polisens bedrägericentrum och den lokala bedrägerigruppen hos polisen i Jämtland. Brottsrubriceringen för det anmälda brottet är befogenhetsbedrägeri.