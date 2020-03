Skoter på släp stals från Körfältet i Östersund – släp återfanns längs väg 339

Någon gång mellan klockan tre natten mot onsdag och klockan åtta på onsdag morgon så stals ett släp med en skoter på från en parkering i Östersund.

Ekipaget stod parkerat på Trossgränd på Körfältet när det stals. Släpet återfanns senare ut efter länsväg 339 mellan Krokom och Aspås. Släpet stod då parkerat på platsen men av skotern syntes inte ett spår. Den försvunna skotern är en Polaris och ska vara svart till färgen.

Polisen vill nu ha in tips och iakttagelser som kan hjälpa till att lösa brottet och återfinna den stulna skotern.

Tips kan ringas in på 114 14 eller lämnas via polisens tipstjänst via deras hemsida.