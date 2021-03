Skolor i Ragunda fjärrundervisar efter loven: ”Det är en säkerhetsåtgärd”

Redan idag fjärrundervisas delar av kommunens högstadieelever periodvis. Men efter både sportlovet och påsklovet kommer samtliga högstadieklasser gå över på fjärrundervisning under den påföljande veckan enligt ett beslut som nyligen fattas inom kommunen.

– Huvudmannen har tagit ett formellt beslut om att vi får använda fjärrundervisning fram tills i april. Veckan efter sportlovet och veckan efter påsklovet kommer hela högstadiet vara hemma och fjärrundervisas. Det gäller samtliga elever utom de som verkligen behöver vara i skolan av olika anledningar, säger Malin Rimmö, rektor på Hansåkersskolan i Stugun.

Det finns flera anledningar till beslutet om fjärrundervisning efter loven. Det handlar det om att säkerställa att det finns personal som kan undervisa och att utökade social kontakter under loven kan leda till fler sjukdomsfall.

– Vi är osäker på hur mycket personal vi kommer ha efter loven. Det kan ju hända att det blir en ökad smittspridning, många kanske blir sjuka och vissa har varit ute och rest. Vi är rädd att vi inte har personal att bemanna skolorna med personer på plats, säger Malin Rimmö.

Hon säger också att med fjärrundervisning kan personal med milda symptom undervisa ändå.

– Sen kan vi glesa ut mer i matsalen under den veckan. Även om vi glesat ut mattiderna så är det många elever som äter och vi räknar med att under loven så har det varit lite mer resor och mindre social distansering än under en vanlig skolvecka. Det är en säkerhetsåtgärd, säger Malin Rimmö.

På Hansåkersskolan har fjärrundervisning för högstadiet använts genom att en årskurs per vecka har suttit hemma.

– Där håller vi på och titta på hur vi ska lägga upp det övriga veckor. Det här kommer ju hålla i sig ett tag så vi ska titta på vad vi behöver ändra. Generellt så har fjärrundervisningen fungerat bra för de äldsta eleverna på min skola. Men sedan saknar de såklart sina kompisar och den sociala samhörigheten. Närundervisning är att föredra, säger Malin Rimmö.