Skidturisterna får grönt ljus i jul och nyår – Smittskyddsläkaren: "Fjällvärlden har rustat något enormt"

Statsminister Stefan Löfven (S), vice statsminister Isabella Lövin (MP), socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson kallade under tisdagseftermiddagen till en digital pressträff för att meddela vilka restriktioner som gäller under jul och nyår. "Allt för att Sverige inte ska gå in i det nya året med en ökad smittspridning", sa Löfven bland annat.

Restriktionerna som gäller:

* Fira jul och nyår i en mindre krets, åtta personer är normen.

* Träffa så få nya människor du kan, träffa dem så sällan du kan, träffa dem utomhus och håll avstånd.

* Undvik att resa med kollektivtrafik.

Däremot kan skidanläggningarna hållas öppna under jul och nyår.

– Vi har haft en väldigt god dialog med regionerna och skidorterna och kommit fram till att skidanläggningarna kan hållas öppna. Man har vidtagit åtgärder som att öka testning, se till att trängsel inte uppstår i affärer och att man kan hantera vårdsituationen. Därför har vi kommit fram till att det kan anses rimligt att skidanläggningarna får hållas öppna, sade Johan Carlson.

Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen håller med.

– Fjällvärlden har rustat något enormt för att det ska vara lätt att vistas på skidorterna utan att det blir trängsel och smitta sprids. Det handlar alltifrån hur man ska handla mat utan att trängas till att ha en säker vård, säger hon och fortsätter:

– Sen kommer ju vården bara att vara rustade att ge akut vård till turister. Man kan inte söka vård för något lindrigt, säger hon.

Annika Ersson betonar att det fortfarande ligger ett väldigt stort ansvar på den som reser att följa alla rekommendationer som finns om att inte umgås utanför det egna hushållet.

– Och det kan man göra i fjällen likaväl som hemma. På semestern gäller samma regler vid symtom, det vill säga isolering och provtagning.

Från och med den 14 december överges de regionala reglerna till förmån för allmänna nationella regler. Socialminister Lena Hallengren var tydlig:

– Du ska hålla avstånd, du ska stanna hemma när du är sjuk och du ska följa riktlinjerna.