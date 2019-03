Tobias Arwidson överraskade på SM i skidskytte: Vann sprinten före Fredrik Lindström

Den numera 30-årige skidskytten har efter några fina år tidigare i karriären, hamnat vid sidan av landslagstruppen. Arwidson, som gjorde VC-debut 2009/10 och som har en 17:e plats i Ruhpolding som bästa individuella placering, visade dock vid SM att han har kvalitetsnivån kvar i kroppen.

Segern vid sprintloppet i Boden togs i konkurrens med hela landslagseliten, däribland Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström, Martin Poniluoma och Pepe Femling,

Lördagens jaktstart gick också riktigt bra. Arwidson var bara tio sekunder från Martin Ponsiluoma, Tullus, på silverplats. Jesper Nelin vann guldet.

I damklassen gick de två dagarnas segrar till Emma Nilsson och Mona Brorsson. Bästa länsåkare var Elisabeth Högberg, Östersund, som tvåa på jaktstarten.

I den näst äldsta klassen, 20–22, tog länet två segrar i herrklassen. Oskar Ohlsson, Tullus och Henning Sjökvist, Östersund, vann varsin dag.

Boden har hittills bjudit på ett fantastiskt vinterväder, men samtidigt rejäl blåst under båda dagarna. Detta kom att bli rätt avgörande vid skjutvallen, där det bommades friskt från många håll.

SM avslutas på söndagen med stafetter.

Fredag, sprint:

Herrseniorer 10 km (12): 1) Tobias Arwidson, Lima 25:59, 2) Fredrik Lindström, Anundsjö 26:24, 3) Oskar Brandt, I 2 26:34.9, 4) Peppe Femling, Piteå 26:44, 5) Sebastian Samuelsson, I 21, 26:47, 6) Sebastian Olsson, Bore, 26:50... 10) Victor Olsson, Östersund 28:04, 11) Martin Ponsiluoma, Tullus 28:25. Damseniorer, 7,5 km (12): 1) Emma Nilsson, Bore 22:44, 2) Mona Brorsson, Finnskoga 23:03, 3) Anna Magnusson, Piteå 23:25, 4) Johanna Skottheim, Lima 23:42, 5) Elisabeth Högberg, Östersund 23:49, 6) Felicia Lindqvist, do 23:56, 7) Ingela Andersson, K 4 24:39.

H 20-22, 10 km (11): 1) Oskar Ohlsson, Tullus 27:48, 2) Henning Sjökvist, Östersund 28:08, 3) Emil Nykvist, Bore, 28:17... 9) Emil Rudh, Tullus 31:40.

D 20-22, 7,5 km (18): 1) Annie Lind, Finnskoga 24:13, 2) Elvira Öberg, Piteå 24:22, 3) Amanda Lundström, I 19 24:45, 4) Fanny Johansson, Tullus 24:49... 8) Nicolina Lindqvist, Östersund 27:52, 9) Josefine Augustsson, do 27:56.

H 18-19, 7,5 km (19): 1) Malte Stefansson, Oxberg 22:38, 2) Anton Ivarsson, Tullus 23:18, 3) Joel Andersson, Mora 23:28... 10) Love Strömqvist, Tullus 24:54, 11) Fredrick Olausson, do 24:54.

D 18-19, 6 km (14): 1) Alva Sköld, Häverödal 19:17, 2) Bente Skåle, Tullus 20:58, 3) Erika Österman, Häverödal 21:22... 6) Anna-Karin Heijdenberg, Tullus 22:12, 8) Tilda Malmgren, do 22:21.

H 16-17, 6 km (22): 1) Fabian Hermansson, Finnskoga 17:38, 2) Aksel Halvarsson, Tullus 18:04, 3) Alexander Danneskog, Sundsvall 18:38...6) Vincent Grein, Tullus 19:22, 13) William Grip, Sveg 20:49.

D 16-17, 5 km (16): 1) Sara Andersson, Mora 16:39, 2) Klara Andersson, Dala-Järna 18:09, 3) Märta Andersson, do 19:04, 4) Sofia Jonsson, Hede 19:35... 6) Jonna Hangasjärvi, Tullus 20:12, 8) Tea Strömqvist, do 20:44.

H 14-15, 4 km (14): 1) Filip Ragnvaldsson, Tullus 14:22, 2) Karl Grönland, Lima 14:31, 3) Albert Marjeta, Luleå Gjutaren 14:48, 4) Emil Tänglander, Tullus 14:59, 5) Jacob Torgrimsson, do 15:03, 6) Simon Frimodig, do 15:24.

D 14-15 (16): 1) Yrla Abrahamsson, Tullus 16:55, 2) Astrid Karlstedt, Östersund 17:08, 3) Alva Ersson, Mora 17:24, 4) Greta Seldahl, Tullus 17:33... 6) Frida Eriksson, Åsarna 17:54.

Lördag, jaktstart:

Herrseniorer, 12.5 km (12): 1) Jesper Nelin, Piteå 36:35, 2) Martin Ponsiluoma, Tullus 36:50, 3) Sebastian Olsson, Bore, 36:54, 4) Fredrik Lindström, Anundsjö 36:55, 5) Sebastian Samuelsson, I 21 36:57, 6) Tobias Arwidson, Lima 37:00, 7) Peppe Femling, Piteå 37:36, 8) Oskar Brandt, I 2 , 38:57.

Damseniorer, 10 km (11): 1) Mona Brorsson, Finnskoga 29:53, 2) Elisabeth Högberg, Östersund 30:35, 3) Emma Nilsson, Bore, 31:50, 4) Ingela Andersson, K 4 32:39, 5) Johanna Skottheim, Lima 33:33, 6) Anna Magnusson, Piteå 33:52, 7) Felicia Lindqvist, Östersund 35:14.

H 20-22, 12,5 km (11): 1) Henning Sjökvist, Östersund 38:45, 2) Emil Nykvist, Bore 39:15, 3) Oskar Ohlsson, Tullus 40:43... 10) Emil Rudh, do 51:26.

D 20-22, 10 km (16): 1) Annie Lind, Finnskoga 34:23, 2) Elvira Öberg, Piteå 36:21, 3) Fanny Johansson, Tullus 37:44, 4) Anna Hedström, I 21 38, 5) Amanda Lundström, I 19 38:22... 8) Nicolina Lindqvist, Östersund 41:43, 10) Josefine Augustsson, do 44:28.

H 18-19, 10 km (19): 1) Malte Stefansson, Oxberg 31:01, 2) Joel Andersson, Mora 33:29, 3) Alfred Eriksson, Dala-Järna 33:48, 4) Anton Ivarsson, Tullus 34:16, 5) Emanuel Westberg, do 34:37..., 9) Fredrick Olausson, do 36:25.

D 18-19, 7,5 km (14): 1) Alva Sköld, Häverödal 27:45, 2) Erika Österman, do 31:48.9, 3) Lina Andersson, Älvdalen, 31:56... 5) Bente Skåle, Tullus 33:07, 7) Anna-Karin Heijdenberg, do 33:30, 10) Tilda Malmgren, do 35:54.

H 16-17, 7,5 km (21): 1) Aksel Halvarsson, Tullus 26:46, 2) Fabian Hermansson, Finnskoga 27:41, 3) Alexander Danneskog, Sundsvall 28:26... 9) Vincent Grein, Tullus 30:20, 11) William Grip, Sveg 32:03.

D 16-17 (13): 1) Sara Andersson, Mora 27.40, 2) Märta Andersson, Dala-Järna 31.28, 3) Klara Andersson, do 34.04, 4) Sofia Jonsson, Hede 34.11... 7) Jonna Hangasjärvi, Tullus 36.29.

H 14-15, 6 km (17): 1) Karl Grönland, Lima 17.53, 2) Henning Lindh Ten Berg, Tullus 20.20, 3) Lucas Wanner, Ornäs 21.06, 4) Jacob Torgrimsson, Tullus 21.07, 5) Filip Ragnvaldsson, do 22.22... 8) Simon Frimodig, do 23.07, 10) Emil Tänglander, do 23.11.

D 14-15 (16): 1) Ida Bergfors, Sundsvall 22.17, 2) Ida Eriksson, Mora 22.51, 3) Yrla Abrahamsson, Tullus 23.32... 8) Fanny Israelsson, do 24.46, 9) Frida Eriksson, Åsarna 25.33, 13) Astrid Karlstedt, Östersund 26.49.