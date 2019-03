Storfavoriterna får chansen i stafetten: "En av de bättre nationerna"

Det blir Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson som får representera Sverige under torsdagens singelmixedstafett. Hanna Öberg har visat kanonform i skyttet efter att ha säkrat guldet under damernas distans när hon sköt felfritt. Sebastian Samuelsson visade även på god form under dagens distans efter att endast skjutit en bom som räckte till en fjärdeplats.

– Det är ingen överraskning. Vi har planerat det en lång tid innan, jag tar alltid ut de bästa, säger Wolfgang Pichler.

Laget presenterades direkt efter herrarnas jaktstart och Pichler är säker på sin sak.

– Ingen har inflytande, vi bestämmer vem som åker. Tror du att en fotbollscoach frågar sina spelare? Men såklart om en åkare kommer på morgonen och säger att den inte känner sig bra så är jag inte dum och låter den åka.

Även om Samuelsson och Öberg presterat menar Pichler att det kommer bli tufft.

– Det är svårt, det är 2019 och ett helt annat lopp. De är i superform och vi har en bra möjlighet. Singelmixed är riktigt tuff, säger han.

Samuelsson är redo för revansch efter dagens fjärdeplats.

– Det är lite surt att det inte räckte hela vägen. Nu gäller det att snabbt ladda om och nu slipper jag medaljcermonin och kan jag ladda för fullt inför imorgon. Jag får ta revansch då och sen kommer det en herrstafett och masstart, jag får se framåt.

Öberg och Samuelsson har visat god form under VM och att de är bland de bästa på distans.

– Ser man till distanstävlingarna måste vi vara en av de bättre nationerna. Vi har 39 av 40 träff tillsammans. Jag ska försöka skjuta lika bra och då tror jag att det kan bli bra. Det är ändå väldigt kort åksträcka och mycket skytte, säger han.