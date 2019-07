Sebastian Samuelssons kaxiga replik till Wolfgang Pichler: "När han inser att han har fel"

Sebastian Samuelsson som var med och tog hem OS-guldet i stafett i Pyeongchang 2018. Han är även känd för att inte vara rädd för att säga vad han tycker och har flera gånger tagit ställning i dopingfrågor.

Men han är inte heller rädd för att skoja med sin tränare Wolfgang Pichler.

Under måndagen la Samuelsson upp ett inlägg på Instagram tillägnat Pichler. I bildtexten skriver han att tränare inte trodde att skidskytten skulle klara av att springa milen på under 36 minuter. Bild nummer två i inlägget ska visa "när han inser att han har fel".

Tyske Wolfgang Pichler svarade i en kommentar på inlägget med sin typiska engelska: "Easy was it not".