MinHistoria: Unik inblick i skidskyttarnas väg till världseliten – här är Sportens satsning inför VM

Genrepet för det svenska skidskyttelandslaget under EM i Vitryssland slutade i ett medaljregn. Förväntningarna inför säsongens stora höjdpunkt är skyhöga.

VM i Östersund är ligger mindre än två veckor bort och Sporten storsatsar inför mästerskapet på hemmaplan.

– Efter de oväntade framgångarna i Peyongchang vet vi att intresset för skidskytte är enormt. Landslagsåkarna har under denna säsong bevisat att OS-framgångarna verkligen inte handlade om tillfälligheter och vi har all anledning att hoppas på att VM i Östersund kan bli en succé för Sverige. Vi vill erbjuda våra läsare och tittare unikt material både före och under mästerskapet, säger Andreas Olsen, tf nyhetschef för Mittmedias sportredaktion i Östersund.

Under kommande vecka ger Mittmedia möjligheten att lära känna några av landslagets största stjärnor på djupet i serien #MinHistoria.

– Alla har en historia att berätta, #MinHistoria handlar om just det. Är säker på att våra läsare och tittare uppskattar att komma ännu närmare våra framgångsrika skidskyttar inför VM, säger Carl Juborg, nyhetschef hos Mittmedia Sport och projektansvarig för #MinHistoria.

I den exklusiva intervjuserien får vi bland annat höra Hanna Öberg berätta om den tuffa tiden inför OS, Sebastian Samuelsson om det ovärderliga stödet från sin mamma och Jesper Nelin om hur han fick chansen i landslaget tack vare en chansning från Wolfgang Pichler.

Redan i morgon, måndag, har serien premiär med Hanna Öberg som första gäst. Därefter kommer ett nytt avsnitt per dag att publiceras fram till och med fredag.

Sporten är dessutom på plats för att bevaka skidskyttarnas förberedande läger i Idre under veckan för att ge senaste nytt inför VM.

#MinHistoria:

25 februari: Hanna Öberg

26 februari: Jesper Nelin

27 februari: Fredrik Lindström

28 februari: Oskar Ohlsson

1 mars: Sebastian Samuelsson