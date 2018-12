Feber stoppar Fredrik Lindström från världscuppremiären

Tanken var att säsongens första individuella lopp i världscupen för skidskyttestjärnorna skulle ha avgjorts under onsdagen i Pokljuka, Slovenien, men på grund av dåligt väder sköts det upp till torsdagen.

Men för Fredrik Lindström blev det ingen åkning alls i Slovenien.

För under torsdagen kom uppgifter från Radiosporten som gjorde gällande att Lindström tvingats ställa in sin medverkan på grund av att han drabbats av feber och därför fått kasta in handduken istället för att ställa sig på startlinjen i 20-kilometersloppet.