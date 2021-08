Skadeläget lättar när ÖFK går in i hösten: ”Nu kan vi ställa upp med en startelva som har fler matcher på den här nivån”

– Ja, det kan man säga. Nu kan vi ställa upp med en startelva som har fler matcher på den här nivån och det ska bli kul att se vad vi kan göra i morgon, säger Azrafshan efter söndagens träning.

Ett frågetecken finns kring Jerell Sellars, som fortsatt dras med skavanker. Trion Ouattara, Amin och Perry är långtidsskadade och blir borta ett tag till. Men i övrigt har samtliga spelare varit med under helgens träningar och kunnat gå mer eller mindre för fullt.

– De kan vara med i alla fall, sedan får vi se hur hela alla är. Men det är en viktig match och vi måste in med spelare. Alla är tillbaka och kan gå in i en startelva, säger Azrafshan utan att gå in i detalj på hur han tänkt formera laget till måndagskvällens match mot Kalmar.

Malcolm Stolt berättade för Sporten att han upplever att laget fick en väckarklockan efter storförlusten mot Häcken och att kvalitén på träningarna därefter varit högre.

Azrafshan ser en annan förklaring till höjningen.

– Det handlar nog mer om att det blev spelare tillgängliga och att vi fick möjlighet att bedriva träningar med matchlika situationer. Då blir det en annan nivå. Det är stor skillnad mellan att vara 13 på träningen mot för att vara 20.

ÖFK har nu mött samtliga lag och mötet mot Kalmar borta i premiären var en de bättre prestationerna för ÖFK, där laget fick med sig en poäng hem efter en mållös match.

Kalmar har därefter överraskat många och placerar sig på övre halvan i tabellen inför seriens andra halva.

– Det är ett lag som gärna vill ha bollen framför motståndarna. Det är ganska många passningar redan i speluppbyggnaden där man droppar med många spelare. De har gjort bra grejer och när man pratar om marginaler kanske man kan se att de fått med sig lite mer... Men det jämnar alltid ut sig, säger Azrafshan och fortsätter:

– Det är ett lag som vill ha mycket boll och för oss handlar det om att fortsätta vara aggressiva i vårt anfallsspel. När vi är det och är framåtlutade är vi bra, då får vi ut max av alla våra spelare. Det måste vara vårt mindset, vi måste vara på tårna.