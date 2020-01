Sjukvårdsrådgivningen i Jämtland fyller 50 år

På 1970-talet byggdes primärvården ut och svenskarna fick tillgång till vårdcentraler i varje kommun. Med detta följde uppbyggnaden av telefonrådgivningen som erbjöd lättåtkomlig och billig teknik. Bemannad av sjuksköterskor kunde telefonrådgivningen reducera antalet läkarbesök samtidigt som man ökade tillgängligheten.

50 år senare fyller dagens motsvarighet Sjukvårdsupplysningen fortfarande en viktig funktion genom att guida till rätt vårdinstans eller ge egenvårdsråd.

– Telefonsjuksköterskorna i Jämtland Härjedalen svarar idag på cirka 9000 samtal i månaden, där de ger råd och stöd samt hänvisning till rätt vårdinstans. Invånarna uppskattar verkligen den här tjänsten, och hela 96 procent följer de råd som de får och är så nöjda att de skulle ringa igen, säger verksamhetschefen Ylva Lundstedt i ett pressmeddelande.

Den nya tekniken, i form av smarta mobiler, har även inneburit att tjänsten kontinuerligt utvecklas enligt Lundstedt.

– Vi regioner i norr deltar också i ett pilotprojekt där vi har möjlighet att ta emot fasta bilder som ett stöd i bedömningen. Telefonsjuksköterskan kan alltså be den som ringer in att även skicka in en bild, via en smartphone, för att förtydliga sina besvär. Men det är så klart alltid den som ringer in till oss som själv avgör om den vill skicka in en bild eller inte.

Fakta 1177 Vårdguiden:

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd.