Sjuksköterskan Maria Möller möttes av rungande applåder efter mötet med regionen: ”Hoppas att de förstår allvaret”

Kirurgens personal bjöd in till ett coronaanpassat stormöte för max 50 deltagare i hörsalen på Östersund sjukhus. De hade bjudit in den blågröna majoritetens företrädare som regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), som var med på länk samt Tom Silverklo (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och representanter för de andra partierna i majoriteten. Inbjudna var även regiondirektör Hans Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

Syftet var att diskutera personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö som undersköterskor och sjuksköterskor på kirurgen och på andra avdelningar anser har försämrats avsevärt sedan införandet av arbetstidsmodellen Allmänna bestämmelser, AB, som inneburit arbete varannan helg, mer jobb och samtidigt mindre betalt. Majoriteten av de som har sagt upp sig på sjukhuset har berättat att det beror på införandet av AB. Det har resulterat i personalbrist och därmed färre vårdplatser. Det har även resulterat i att den resterande personalen, däribland oerfaren personal fått slita extra ont och personalen på kirurgen har i omgångar larmat om att de inte kan erbjuda patientsäker vård till de svårt multisjuka patienter som kräver extra stora omvårdnads-och medicinska behov.

Först ut från mötet var Maria Möller, sjuksköterska på kirurgen som blivit något av en talesperson för personalen. Hon möttes av rungande applåder från vårdpersonal från andra delar av sjukhuset som slutit upp på parkeringen och ville visa sitt stöd.

Maria Möller blev märkbart rörd och tackade.

Hur skulle du beskriva mötet?

– Det blev ganska bra diskussioner och politiker och tjänstemän kanske blev lite skakade. Allteftersom läkare och annan vårdpersonal vittnade om den allvarliga situationen och förklarat att det inte kommer att finnas någon personal kvar så hoppas vi att de förstår allvaret. Jag tycker att vi från personalen var bra på att komma till kärnfrågan. Nu hoppas jag att man jobbar med det här omedelbart. Det står mycket på spel.

Fick du några konkreta löften?

– Nej, de kunde inte lova någonting.

Vad är känslan efter mötet?

–Försiktig optimism. Jag hoppas att de inser allvaret. Det måste komma något bra ur det här. Det blir katastrof annars, säger Maria Möller.

Regiondirektör Hans Svensson berättade att det var en omskakande känsla att höra berättelserna från personalen.

– Det är oerhört bekymmersamt. Vi har en sommar som varit alldeles för svår och komplex där personalen har jobbat i ett alldeles för pressat läge.

Men det började ju redan innan sommaren när AB infördes?

– Ja, men sommaren har ju gjort att läget blivit än med ansträngt.

Vad händer nu då?

– Jag och Maria Söderkvist och personaldirektören Krister Eriksson kommer att träffa våra politiker och nästa vecka blir det ytterligare möten för vi kommer skyndsamt titta på detta med områdeschefen för kirurgi.

Kommer AB att slopas?

– Nej, det har vi sagt till personalen. Fackliga parter kan påkalla förhandlingar igen men i nuläget ändra vi inte några modeller.

Överläkare Bertil Axelson var inte nöjd med regionpolitkernas eller tjänstemännens svar.

–Jag tycker att det är postivt att vi har haft det här mötet. Sen är det givetvis en besvikelse att man varken från politiken eller från adminsitrativt håll kan lova någonting, som att ta bort AB. Det man sa var typ att man ska börja jobba så snart det går att inte ha varannan helgarbete. På grund av kompetent personal försvinner så kommer vi från och med den 7 september bara kunna ha 40-42 vårdplatser på kriurgen mot normalt 56. Så här illa har vi aldrig haft det och vi kommer inte att kunna erbjuda gpd kirurgisk vård som är säker. Det är tråkigt, säger Bertil Axelsson.

Tom Silverklo (C) tyckte att det var en bra ton på mötet.

–Sen förstår jag frustrationen från personalen på golvet.

Vad tar du med dig från mötet?

–Den upplevelse de har förklarat för oss, säger Tom Silverklo som berättade att han i fösta hand såg sig som gäst.

–Ett sånt här möte är faktiskt i första hand mellan arbetsgivaren och de anställda och vi från politiken är med som gäster och lyssnar.

Men vad kommer mötet att leda till?

– Vi planerar åtgärder i nästa års budget för vad vi kan göra för undersköterskor och sjuksköterskor som har arbetat länge.

Högre lön?

–Det tror jag absolut.

Bättre arbetsmiljö?

– En viktig sak som kommer fram i och med det här mötet att det var länge sen regionen var en attraktiv arbetsgivare. När ekonomin är i balans kan vi verkligen göra satsningar.

Anna Warg är områdes chef på kirurgen sa så här om mötet:

–Känslan var att det var väldigt skönt att prata. Det var ett bra upplägg. De vittnesmål som kom fram var väldigt tydliga. Sommaren har varit jättetuff och vi har tappat väldigt mycket personal under första halvåret.

Hur känns det inför hösten?

–Tungt och oroligt och det känns att något akut måste göras och det ganska snart.

Känner du att politker och regionledning tog till sig av det personalen sa?

–Ja.