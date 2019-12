Siv Höglund är konstnären som gillar runda former: ”Det är inte så gulliga målningar jämt”

– Det är ju inte bara gulliga bilder allting.

Så säger Siv Höglund när hon pratar om sin konst.

I en villa i Stugun hänger tavlor på väggarna. Stora, små, färgglada, akvarell och olja. Siv Höglund har målat under många år och nu som pensionär berättar hon att det är ett intresse som ger extra guldkant åt dagarna.

– Jag gick på konstskola i Östersund 1987-1988 och det är det bästa jag gjort. Jag lärde mig väldigt mycket. Kroki, grafik, olja, att blanda färg bland annat. Lärarna var Odd Larsson och Carl-Olof Tronje och de var väldigt duktiga, säger hon.

Siv hade bestämt sig för att ta tjänstledigt och plugga ett år, linjen var på den tiden ettårig men blev så småningom tvåårig. Det andra året gick därför Siv i början av 2000-talet.

Siv berättar att hon målar i perioder, sin ateljé har hon nere i husets källare. De senaste åren åker hon också en gång i veckan in till Östersund för att måla tillsammans med andra likasinnade i konstgänget Jamtart.

– Jag blev tillfrågad om jag ville vara med och det har gjort att jag kommit igång lite mer igen med målandet, det blev som en kick i baken. Vi träffas, målar och fikar och går ronden bland allas målningar. Det blir lite annat än att sitta själv hemma i källaren och måla. Ibland är det svårt att veta när man är klar med en målning. När man ska sluta, då kan någon av de andra säga till när det räcker. Men jag målar mycket nere i källaren också, många gånger kan man få energi av att få gå undan och sätta sig.

Det är mest olja som Siv målar, även om det blir en och annan akvarell ibland.

– Jag blir väldigt petig i akvarellen. Det är lättare att göra fel eller sätta fel färg i akvarellen än i oljan. I oljan är det bara att måla över om det blir fel. Människor undviker jag också att måla, det kan vara svårt att få till rätt perspektiv. Möjligtvis blir det karikatyrer då i stället!

Vi tittar på målningarna som hänger i rummen i villan. Det är runda former, skarpa färger. Målningar som tar plats.

– Det är färg och form, jag fastnar oftast i det. Naturen och sådant, det är så fint och jag kan inte konkurrera med det tycker jag. Även om jag provar ibland men jag hamnar oftast tillbaka i formerna. Ibland kan det stå helt still i huvudet, jag kommer inte vidare med någonting, då kan jag ta en bild och måla av bara för att komma igång. Då har jag någonting att gå efter. Eller när jag inte vet vad jag ska måla men spänner upp en duk, kletar ner den med färg och sen när jag tittar på målningen så ser jag kanske någonting ändå och så kan det bli vad som helst.

En bild heter "Kvinnokamp" och beskriver just det, kvinnans kamp i samhället mot patriarkatet.

– Det är inte så gulliga målningar jämt. Även om det är ganska snälla former ändå. Men huvudsaken är att man blir berörd, oavsett om det är på ett bra sätt eller inte. Just nu har jag min runda period igen, som jag kallar det. Då blir det mycket runda former i målningarna.

Siv säger att hon inte målar med politik i sinnet, men ändå finns det en del målningar som tagit avtryck efter händelser i världen.

– Den här målade jag efter World trade center, säger hon och visar en tavla i akryl med två skyskrapor omringat av bolmande grå rök, en flygplansvinge sticker upp och sinnesstämningen i bilden är orolig.

En annan bild föreställer kaoset efter tsunamin i Thailand 2004.

I trappen ner till källaren hänger tavlan "maktens boningar", målad i olja, och som Siv beskriver föreställer den lilla människans kamp mot det stora.

I vår väntar en utställning tillsammans med Jamtart och den som vill se några av Sivs målningar innan dess kan bege sig till Lilla bageriet i Stugun där det just nu hänger ett julmotiv signerat Siv Höglund – en av Sivs tavlor har sålts och därför hänger nu bara en tavla kvar på bageriet.