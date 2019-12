Simon Ridell: Minns ni det här? Så var det politiska året på riksplanet

Simon Ridell sammanfattar det i allra högsta grad turbulenta politiska året 2019 på riksplanet – en viktig eller minnesvärd händelse per månad.

Januari

Januariavtalet sluts

Roten till i princip all politisk diskussion under det gångna året och avslutet på en parodiartad höst och vinter där talmannen Andreas Norlén blev en av Sveriges kändaste personer under en period. Nu är han näst intill bortglömd igen, synd faktiskt, han verkade om inte annat mysig att fika med. Det rådde ett stort hemlighetsmakeri runt förhandlingarna mellan S, MP, L och C – så pass stort att de vid ett tillfälle håller förhandlingarna på en husbåt utanför Stockholm för att slippa medierna.

Februari

Computer Swedens avslöjande om Medicall

18 februari publiceras ett av årets stora avslöjanden när Computer Sweden berättar om att alla telefonsamtal som ringts till 1177 vårdguiden sedan 2013 och som tagits emot av vårdentreprenören Medicall har legat helt öppet på en webbserver. Det blir inte årets sista exempel på att privatiseringar inom vården är en usel idé.

Mars

Arbetsförmedlingens kris tar fart

Av 242 Arbetsförmedlingskontor kommer 132 att stängas i Sverige, det står klart 28 mars. Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl hamnar i "skottgluggen" då han är arkitekten av AF-reformen som bland annat innebär att jobbmatchningen ska ut på entreprenad. Turerna fortsätter med oförminskad takt över året – och går så långt som till ett hot om misstroende mot Eva Nordmark (S), nu är vi istället i ett läge där flera kontor ska komma tillbaka.

April

Moderaten Erik Bengtzboes bostäder

Moderaterna älskar att anklaga människor för att vara bidragsfuskare. Under april avslöjar dock Aftonbladet att moderaten Erik Bentzboe har ett avancerat folkbokföringsupplägg där han varit skriven hos sin mamma i Nyköping och senare i ett fritidshus och plockat ut ersättning för övernattningslägenhet och ett så kallat "Stockholmstraktamente". 158 000 kronor av skattebetalarnas pengar. Pinsamt.

Maj

Lars Adaktussons abortmotstånd

22 av 28 gånger har Lars Adaktusson, representant för Kristdemokraterna i Europaparlamentet, röstat nej i parlamentet i frågor som rör kvinnors rätt till abort. Något som bubblar upp till ytan under slutrakan fram till EU-valet.

Juni

Nyamko Sabuni blir Liberalernas nya partiordförande

Under en process där det blev tydligt att Liberalernas medlemmar står långt ifrån varandra i många frågor blir till slut Nyamko Sabuni ny partiledare och snuvar Erik Ullenhag.

Juli

Första domen för "oaktsam våldtäkt"

I svallvågorna efter #Metoo får Sverige en ny samtyckeslag – och i juli detta år fälls en 27-årig man för oaktsam våldtäkt. Så här beskriver TT hur det fungerar: "Lagen utgår nu från att sex ska vara frivilligt – är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta ”om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt”".

Augusti

Hanif Bali tas i örat av Kristersson efter att ha kallat Carl Bildt "inkompetent"

”En man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiska skeende någonsin”, skrev moderaten Hanif Bali på Twitter om Carl Bildt och hans relation till Iran – och petades från uppdragen som suppleant i riksdagens EU-nämnd och arbetsmarknadsutskott. Efter alla nedvärderande tillmälen, hån och Balis rent allmänt tvivelaktiga sociala medier-beteende så var det en attack på det moderata överhuvudet Carl Bildt som fick bägaren att rinna över.

September

Rika män blir vinnarna när januaripartierna presenterar budget

Värnskatten blir den stora snackisen när regeringen lägger fram sin budget. Den försvinner och gör att rika män blir vinnare i en statsbudget presenterad av en socialdemokratisk finansminister. Ur led är som sagt tiden.

Under september är dessutom högerns politiska elit på Bindefeld-fest i Tel Aviv och smörjer kråset medan Greta räddar världen och gränsöverskridande samtal om gängkriminaliteten pågår.

Oktober

Apotekstjänst-skandalen rullas upp

Under oktober råder sjukvårdskris i regionerna Västmanland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Dalarna – alla har Apotekstjänst Sverige AB som leverantör av sjukvårdsmaterial. Men det kommer inget material. Apotekstjänst är en del av en koncern, Bonver, som annars sysslar och har sysslat med att leverera glass och videofilmer. Det märks och blir ännu ett bevis på att man inte ska låta privatiseringar löpa amok inom vården.

November

S krisar med rekordlågt stöd i opinionsmätningar...

...Och SD verkar vara ikapp och ibland förbi. Varför och hur finns det många bud om. Vad som står klart är Socialdemokraterna måste fila ordentligt på sin strategi.

December

Ulf Kristersson bryter SD:s isolering

Bland alla omtalade möten under 2019 så är nog det mellan Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) i den förstnämndes kontor det mest omtalade. Dammluckorna öppna, snöbollen i rullning, ringar på vattnet. Det var en kopp kaffe och ett samtal som förändrade hela politiska spelplanen.