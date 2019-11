Simklubben som satsar på att stärka ungdomarnas mentala hälsa: ”De måste få verktyg”

Organisationen We & Sports i Östersund startades 2017 av Ante Andersson vars dotter, längdskidåkaren Ida Andersson, i flera år kämpat mot ätstörningar. I dag är hon fri från sjukdomen men Ante Andersson såg ett behov av att stärka den mentala hälsan bland unga idrottare i Jämtlands län. På drygt ett år har organisationen, med stöd från Arvsfonden, vuxit sig allt starkare. We and Sports har på drygt ett år utbildat cirka 2 500 ungdomar, föräldrar och tränare inom olika idrottsklubbar och på skidgymnasier runtom i länet. Genom föreläsningar och övningar har de fått lära sig mer om betydelsen av återhämtning och relationer bland annat.

Det är tidig morgon i Brunflobadet och höstlov. En och en halv timmes träning står på schemat och i bassängen simmar killar och tjejer från elva år och uppåt. Några tränar inför de stundande SUM SIM tävlingarna i Sundsvall.

SK Ägir har just nu ett nära samarbete med We & Sports. Initiativet kommer från Lina Rehnstedt-Kristiansson vars fjortonåriga dotter Tove simmar i klubben. Samarbetet finansieras genom minnesgåvor från en medlems pappa.

– Alice simmar i mästerskapsgruppen och hennes pappa Johan gick bort i cancer i början av året. Medan Johan levde så uttryckte han en önskan att minnesgåvor skulle lämnas till simklubben, så att de skulle komma till gagn för Alice och hennes vänner. Och tack vare bidragen är föreläsningar och workshops finansierade. Det är verkligen så fint att detta möjliggjorts, säger Lina Rehnstedt-Kristiansson.

De aktiva ungdomarna från 12 år och uppåt, tränarna och föräldrarna deltar i en rad olika föreläsningar och workshops om hur de tillsammans ska arbeta förebyggande med att stärka ungdomarnas mentala hälsa.

– Ungdomar i dag lever i en kravfylld tillvaro. Det kan handla om krav i skolan, inom den idrott man utövar, i hemmet och i den tillvaro man befinner sig i på nätet via exempelvis sociala medier. De måste få verktyg att klara den stressen och hjälp att förstå att de duger som de är, säger Lina som berättar att hon märkt att flera av ungdomarna stannar kvar efter föreläsningarna för att ställa frågor och reflektera över de ämnen som tagits upp.

– Det finns ett stort behov att lyfta ämnet mental hälsa. Just öppenheten kring ämnet önskar man sprider sig till skolans värld, andra idrottsföreningar och hem till familjer. Det vi alla vill är att skapa ett kärleksfullt idrottsklimat. Det finns bara vinnare i det, säger Lina Rehnstedt-Kristiansson.

På bana tre simmar femtonåriga Irene Nasta. Hon har simmat sen hon började på babysim berättar hon och skrattar.

–Ja, jag har bara fortsatt från babysim, simskola och flera års teknikträning. Sen fyra år tillbaka tävlingssimmar jag.

Vad är det med simning som du gillar?

– Jag gillar att vara i vatten och det är bra gemenskap med vännerna i klubben. Vi i klubben har känt varandra länge och har ett gemensamt intresse.

Irene har möjlighet att simträna åtta gånger i veckan. Men hon simmar på sin höjd fem, sex gånger i veckan.

– Jag simmar inte vid alla träningstillfällen och vilar på söndagarna. Sen kombinerar jag simträningen med att gymma en dag eller att åka längdskidor. Det varierar, säger Irene som inte har som mål att bli professionell simmare.

– Nej, jag satsar på att bli bättre och att utvecklas, men simningen är inte det viktigaste. Jag ser simningen mer som en aktivitet, säger hon.

Vad tycker du om initiativet att ni får lära er mer om mental hälsa i klubben?

– Jag tycker det är jättebra, för det här med mental hälsa är något som många inte vet så mycket om. Det är extra viktigt nu när stress är så väldigt vanligt. Då är det bra att man redan som ung får reda på hur man kan arbeta med att slappna av och inte bli stressad. En grej är att inte använda mobilen så mycket. Det är ett jättebra råd. Sociala medier kan också ge ökad stress.

Hur tänker du kring återhämtning?

– Det är viktigt. Simning handlar mycket om mental träning, att du måste orka pusha dig själv på varje träning. Då är det viktigt att man är utvilad för att orka mentalt. Men för mig fungerar det bra när det gäller simningen. För mig är det mer skolan som jag kan bli stressad av för jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Jag är ganska bra på att planera läxor men det är ändå bra att ha med sig det här hela tiden.

–Sen tror jag att man blir mer strukturerad om man har mycket på fritiden som exempelvis simning. För ju mer du rör på dig desto mer kan du koncentrera dig i skolan och lära dig mer. Då behöver du inte plugga så mycket heller för man har fokus i skolan.

Vad ger föreläsningar dig?

– Jag tänker efter på mitt eget beteende och även mina vanor, som hur mycket jag sover och att det är också viktigt med relationer. Just relationer har jag tänkt mycket på eftersom jag tränar så mycket och är borta en hel del. Då är det viktigt att umgås med kompisar och familjen på helgerna, säger Irene Nasta.