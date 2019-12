Sex ÖFK-spelare har tagit plats i landslaget – så tog de sig hela vägen till blågult: ”Varenda back drömde mardrömmar”

Östersunds FK har producerat en halv startelva till Janne Anderssons landslag.

När Dino Islamovic togs ut till januariturnén i Qatar blev han den sjätte ÖFK-spelaren som tagit tagit sig in till landslaget.

Sporten har sammanställ alla spelares väg in till svensk fotbolls finrum.

Saman Ghoddos, januariturnén 2017 – Abu Dhabi

Kommentar: Kom till ÖFK efter två bra år i Syrianska, men trots det var han relativt okänd för den breda fotbollspubliken. Han gjorde succé direkt i Östersunds första allsvenska säsong 2016, tio mål och fyra assist blev det för anfallaren. Det var tillräckligt bra för att belönas med en plats i landslagets januariturné 2017. Han fick hoppa in i förlustmatchen mot Elfenbenskusten. I den andra matchen under januariturnén mötte blågult Slovakien och vann överlägset med 6–0. I den matchen stod Saman Ghoddos för ett av målen. Valde under hösten 2017 spel med det Iranska landslaget istället för Sverige och representerade dem under VM i Ryssland 2018. Spelar numera i franska Amiens.

Sotirios Papagiannopoulos, januariturnén 2018 – Abu Dhabi

Kommentar: Mittbacken kom till ÖFK under sommaren 2015 efter en misslyckad sejour i grekiska Paok. Han visade omgående en alldeles för hög nivå för superettan. Han hjälpte ÖFK att ta klivet upp i allsvenskan det året. Han höjde sig rejält under 2017 och var en av allsvenskan absolut bästa spelare. Fick också platsen i Janne Anderssons trupp till januariturnén 2018. Han fick hoppa in och spela 25 minuter mot Estland och mot Danmark fick han starta och spela hela matchen. FC Köpenhamn köpte mittbacken under sommaren 2018.

Ken Sema, januariturnén 2018 – Abu Dhabi

Kommentar: Mittfältaren kom från Ljungskile i superettan till ÖFK inför säsongen 2016. Han började lite trögt, men efter att han togs ut till den svenska OS-truppen i Rio De Janeiro ökade självförtroendet rejält. Han växte under hösten och exploderade under 2017. Han var en av ÖFK:s absolut viktigaste spelare i Europa League-äventyret. Under januariturnén fick han precis som "Sotte" hoppa in i kryssmatchen mot Estland och sedan göra 90 minuter mot Danmark. Tillhör Premier League-laget Watford men är nu utlånad till Italienska Udinese. Sema har varit med i landslagstruppen under det senaste EM-kvalet.

Tesfaldet Tekie, januariturnén 2019 – Qatar

Kommentar: "Om det var något lag jag skulle gått till i allsvenskan så var det Östersund", sa unge Tekie till Sporten när det 18 månader långa låneavtalet mellan belgiska Gent och Östersunds FK var påskrivet i början av 2018. Den lille mittfältsvirtuosen presenterade sig direkt med ett mål i träningsmatchen mot Trelleborg, fick speltid i båda mötena med Arsenal och var en av nyckelspelarna under förra säsongen när ÖFK knep en sjätteplats. Det räckte för att övertyga Janne Andersson om en plats till januariturnén där han fick 64 minuter när Sverige spelade 2–2 mot Island. Lyckades inte rida vidare på framgångsvågen under våren och tillbaka i Belgien försvann Tekie helt. Efter sommaren började han om i Eredivisie-laget Fortuna Sittard där han tagit en ordinarie plats på mittfältet.

Hosam Aiesh, januariturnén 2019 – Qatar

Kommentar: Yrvädret från Hisingen behövde en hygglig startsträcka, bland annat med en utlåning till Varberg, innan han slog igenom i ÖFK. Men när han väl gjorde det, då var det närmast explosionsartad. Framför allt förra hösten växte han ut till att bli en fullfjädrad ytter när han fick varenda back att drömma mardrömmar om hans patenterade tempoväxlingar. Vann även den allsvenska assistligan och det överraskade knappast någon att han gjorde Tekie sällskap i den blågula truppen. Spelade 90 minuter i förlustmatchen (0–1) mot Finland men trots flera initiativ från sin kant lyckades han inte följa upp de fina insatserna från allsvenskan. Flyttade, något överraskande, tillbaka till Göteborg och Blåvitt under sommaren där han fortsatt vara en av ligans bästa utmanare.

Dino Islamovic, januariturnén 2020 – Qatar

Kommentar: Kom till ÖFK inför säsongen 2018 efter en fin säsong i superettan med Trelleborg. Han sköt laget upp till allsvenskan men lämnade direkt för spel i ÖFK. Har vunnit lagets interna skytteliga två säsonger i rad. Med nio, respektive sju mål i bagaget. Nu får han landslagschansen när Sverige reser österut till Qatar för att spela mot Moldavien den 9 januari och Kosovo den 12 januari. Janne Andersson sa tidigt under måndagens presskonferens att spelare kan komma att tacka nej på grund av klubbyte under vintern. Något som kan bli aktuellt för Islamovic som varit nära att skriva på för IFK Norrköping, men även andra klubbar från utlandet har varit intresserade av anfallaren.