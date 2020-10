Serieledarna blev för starka – IFK Östersund missade sista chansen till division 1

Det var ett vingklippt IFK som klev ut på Jämtkraft Arenas konstgräs. Malcolm Stolt med hjärnskakning och Anton Berg sjuk. Samtidigt hade André Larsson en känning och Joshua Richards var avstängd.

Trots det gjorde IFK en bra första halvlek. En jämn halvlek överlag. IFK hade halvlekens bästa chans när Carl Larsson ur snäv vinkel inte kunde få in bollen innanför stolparna.

0–0 var ställningen efter 45 spelade minuter.

Se höjdpunkterna från matchen här:

I andra fortsatte matchbilden att vara jämn. Båda lagen skapade en del halvlägen. Med drygt en halvtimme kvar av andra kunde Siavash Jamehdar via Adrian Anderssons ben skjuta in ett 1–0 till Piteå.

– Det öppnade upp sig mycket mer i andra, säger Daniel Doverlind.

IFK fick strax efter målet ett friläge, högerbacken Simon Lundgren sprang över hela planen efter en hörna.

– Det hade gjort jättemycket skillnad om den hade gått in. En ickeforward som gjort en 100-meterslöpning och måste vända om i avslutet. Det är inte lätt. Men klart att det var surt.

Istället kunde samma Siavash Jamehdar skjuta in 2–0, där stod Oscar Holmgren för ett misstag. Han tappade in den blöta bollen in i målet.

– Det är sånt som händer. Det är inte där vi förlorar matchen. Han har visat i tre raka matcher att han är en bra målvakt på den här nivån.

IFK tryckte på i slutet. Men det räckte inte. Förlusten innebär att laget inte längre har chans att sig till division 1.

– Vi gör efter förutsättningarna en bra match. Det är två tillfällighetsmål som de gör. Vi har så pass många chanser ändå att göra mål, säger Doverlind.

Varken via kval eller direktplats. IFK möter Boden på lördag i den sista omgången.

– Vi var värda att ha något att spela om i sista omgången. Men nu blir det inte så, säger Doverlind och fortsätter:

– Vi vill ju vinna, det är lång resa. Den vill vi vinna. Vi kanske kan hjälpa Ytterhogdal till kval.

IFK Östersunds–Piteå IF 0–2 (0–0)

Mål: Siavash Jamehdar 2.

Publik: 50