Selångerspelaren fick rött kort – efter bytet i kryssmatchen mot IFK Östersund: "Jävligt låg nivå"

Det var två lag som på olika sätt var i stort poängbehov som möttes på Jämtkraft Arena under lördagen.

IFK Östersund på femteplats behövde bryta den sju matcher långa segertorkan för att kunna ta upp kampen om platserna högre upp.

Tabelljumbon Selånger å sin sida hade på 15 försök fortfarande inte lyckats vinna och med elva poäng upp till säker mark var en seger mer eller mindre ett måste.

Att det var två lag som ville vinna blev tydligt omgående då båda lagen hade vaskat fram flera heta målchanser redan de första fem minuterna. Allra närmast var gästerna med ett skott i ribban.

Men det skulle dröja till den 29:e minuten innan det rasslade till första gången.

Som många gånger under den första halvleken var det genom Elin Kristiansson som IFK kom fram i sina anfall. Den här gången nåddes hennes inspel fram till My Jonsson som rakade in 1–0.

Hemmalaget dominerade det mesta av händelserna även om Selånger var vassa när de ställde om.

Och det var just genom en snabb omställning som kvitteringsmålet kom precis innan paus.

Angelica Lindholm Forsell fick en precis passning från Emmie Björklund och kunde distinkt trycka in 1–1.

IFK var sedan när att kunna återta ledningen redan efter 15 sekunder i den andra halvleken när Femke Golverdingen kom helt ren med Nellie Maxén.

Men målvakten stod pall och växte senare ut till en jätte i Selångersmålet med flera avgörande räddningar.

Inte heller Selånger lyckades skapa tillräckligt för att avgöra matchen och lagen fick i stället dela på poängen.

En incident som utspelade sig i slutminuterna kom sedan att röra upp många känslor – inte minst hos bortalaget.

Linn Jonsson hade kort tidigare bytts ut när domaren Michaela Backlund gick ut mot Selångers bänk – och visade ut spelaren.

– Linjemannen säger att hon sa "horunge", men det gjorde hon inte. Jag hörde ju vad hon sa, säger Selångers tränare Tommy Lerstrand.

Vad sa hon då?

– Hon sa "jävla snorunge".

Det var i samband med bytet som man från IFK:s bänk hade synpunkter på att Jonsson tog för god tid på sig att kliva av planen.

– Jag hör någon av mina spelare säga: "kan du inte springa av", säger IFK:s tränare Adam Mattiasson.

– Sen ser jag inget mer.

Det är efter den reaktionen som Selångerspelaren fräser till åt IFK-bänken. När Sporten får tag på Linn Persson efter matchen är hon märkbart irriterad och oförstående till utvisningen.

– De tror att jag säger en sak som jag inte säger, och därför får jag ett rött kort. Jag tycker det är jävligt låg nivå i så fall, säger Persson.

Pratar du med domaren?

– Jag frågade varför jag fick det och då tror de att jag säger ett ord men jag säger ett annat. Jag säger "snorunge", men det säger jag inte till henne, det säger jag till de som sitter på sidan.

– Det lär väl bli utredning och sånt om det. Men jag tycker det är tråkigt för jag tycker det är för dålig nivå på domarna överlag i vår serie.

Om vi utgår från att de hade hört vad du säger att du sa, kan du ha förståelse för domslutet då?

– Då kan jag förstå att jag får ett kort eller vad som helst. Men folk slänger käft på matchen också, men då ska man ha ett kort då också kan jag tycka.

– Eftersom jag inte säger det här ordet... det beror på hur många matchers avstängning jag får, men jag kommer överklaga i så fall om det blir många matcher. För det ska jag inte ha.

Domaren Michaela Backlund vill inte kommentera händelsen.