Second hand är förstavalet för allt fler – Då öppnade Eva egen butik i Östersund: ”Jag ville göra något för miljön”

Second hand, re-cycle, pre-loved - kärt barn har många namn. Men det handlar om att ge plagg som är använda en andra chans. Inget nytt koncept i sig, men antalet specialbutiker som siktar in sig på exklusivare second hand ökar. Så gott som nytt är ledorden, och att vara tillgänglig på fler ställen än den fysiska butiken.

I södra Sverige har trenden varit så stark att det numer finns franchises för exklusivare second hand. En butik som öppnade i Kalmar har numer förgreningar i tio städer uppemot Gävle.

Det är inte bara en nationell trend, även på lokal nivå finns intresset.

Eva Lillhannus öppnade affären Brukat i Östersund i augusti 2019. Hon tog tjänstledigt från sitt statliga jobb när inspirationen till det nya jobbet dök upp för cirka ett år sen.

- Dels vill jag göra något eget och dels något för miljön. Grundtanken är att ha en fysisk butik eftersom jag tycker att det saknas här i stan, men vi lägger ut saker på sociala medier också.

Liksom på sociala medier är det visuella viktigt för att tilltala kunden. Inredningen är genomtänkt och inlägg på webben som marknadsför kläder och produkter likaså. Butiken är noga med vilka kläder som tas in. De tar emot säsongsanpassade damkläder, väskor, skor, smycken och andra accessoarer i fint skick.​

- Att göra affären nischad och med fokus på damkläder är ett sätt att förenkla för kunden. Kläderna ska vara tvättade vid inlämning, men vi ångar om de är skrynkliga innan de hängs ut, säger Eva.

Hur bestämmer ni priserna?

- Utifrån nypris, skick och aktualitet. Alla varumärken går bra, men vi riktar in oss på en modern stil.

Butiken har ett helhetstänk, som visar sig i val av second hand-möbler och att de agerar mentor åt ett UF-företag som också säljer nyare, begagnade kläder. Klädvård är ett fokus - noppmaskin, ångrengörare och klädmist finns till salu för att fräscha upp kläder finns för att vårda kläderna och därmed slippa tvätta så mycket.

2015 öppnade Blocket Mode, som säljer exklusiv second hand. Sajten var tänkt att vara tillfällig, men blev så populär att den finns kvar. Den är designad med hänsyn till modeintresserade och skiljer sig utseendemässigt från Blockets vanliga sida. Och det är just detta som är en del av den nya typens second hand - paketering och marknadsföring tillsammans med tillgänglighet.

Liknande föregångare inom exklusiv second hand är Used-a-porter och Still in fashion, två svenska sajter.

- Vi ser en ökad trend med exklusivare second hand, men har ingen statistik ännu. Dock ser vi exempel på hur man tagit in det här tänket i den vanliga handeln. Både second hand och att hyra ut kläder är tjänster som uppkommit. Företag tar tillbaka sina egna gamla plagg och ger i vissa fall en rabattcheck för att locka tillbaka kunderna. Kläderna säljer de på nytt med reducerat pris, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

- Det är trots allt ett sent uppvaknande att vi måste göra på ett annat sätt. Svenskarna har kunnat köpa mode dagligen på både nätet och i butik och dessutom billigt via kinesiska företag som Wish och Alibaba de senaste åren, säger Maria Sandow.

För Eva Lillhannus är tanken med Brukat mer än en fluga. Hållbarhet är den röda tråden. Till syvende och sist är det en sak som gör att trenden inte bara är tillfällig:

- Vi har ju allt mellan unga tjejer till pensionärer som hittat hit som handlar. Vi ligger centralt som enda second hand-butik, men framför allt lockar vi de som vill handla hållbart, säger Eva Lillhannus.