Se när internationella pressen överraskas med luciatåg – och julrim: ”Vad skulle Östersund göra om det inte vore för er”

Tävlingarna var över för dagen och för svensk del var det Hanna Öberg som med en tiondeplats stod för den bästa blågula placeringen i distansen.

Men arrangörerna för världscuptävlingarna i Östersund ville ändå fira.

Anledningen? Tidigare under dagen hade vinterns VM på hemmaplan röstas fram till Årets idrottsevenemang av Sport och Affärer.

När de flesta av de 100 journalisterna, från tio olika nationer, höll på att rapportera in det sista för dagen bjöds därför samtliga in ett av rummen i mediacentret.

Där kom ingen mindre än Jämtlands lucia för 2019, Olivia Franzon, med sina tärnor i släptåg och bjöd på ljuvlig julsång.

Det var dock inte det enda som reportrar, fotografer och andra bjöds på. Innan luciatåget lämnade lokalen höll Jessica Bollnert och Beatrice Olsson, som båda jobbar med världscuparrangemanget, i ett uppskattat julrim:

Christmas is here, and so is the World Cup premier.

Biathlon WC in Östersund is for the LOC a very special time. Therefore you will now hear our magic rhyme.

We wish you all great pictures from the day, and hope the swedes are watching SVT play.

In the Mediacenter we love to decorate the Christmas tree with words like BIBS, Minolta and lunch fees.

The mixed zone burns brighter, and thw winner interviews get even tighter.

The spirit of biathlon fills the air, and the audience seems to really care.

If it wasn't for you, what would we in Östersund do?