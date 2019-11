SD i Göteborg: "Jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag hörde att det fanns kommuner som ville ha fler nyanlända"

Krokom kan nu få hjälp med att fylla behovet av nyanlända. I Göteborg ska frågan upp i kommunstyrelsen den 20 november.

Det är oppositionsrådet Jörgen Fogelklou från Sverigedemokraterna som lagt ett yrkande till Göteborgs kommunstyrelse att staden ska undantas från bosättningslagen och att Krokoms kommun ska ta över Göteborgs tilldelning av nyanlända för nästa år.

Göteborg har under många år haft en stor invandring som kulminerade under 2015.

Staden har haft höga kostnader för att skaffa fram bostäder till de som kommit. Till stugbyar, campingplatser och modulbostäder och oppositionen anser nu att man behöver ett andrum.

– Jag och Sverigedemokraterna vill ha färre nyanlända till Göteborg, tyvärr har majoriteten här haft en annan uppfattning. Vi fick precis kommuntalen för nästa år och Göteborg fick 220 personer tilldelade, konstaterar Jörgen Fogelklou.

– Vi har väldigt långa bostadsköer och vi har tagit emot väldigt många redan, därför tänkte jag att vi kunde hemställa hos regeringen att undantas från bosättningslagen och att förslagsvis Krokom kan ta över våra nyanlända.

Är det främst bostadsbristen som gör att ni inte vill ta emot fler nyanlända i Göteborg?

– Med invandringen kommer många andra problem också, men bostäder har vi just nu inga, över huvud taget. Just nu har vi 2 700 nyanlända som riskerar att hamna på gatan här. De har suttit i tillfälliga boenden i fyra år nu, och saknar besittningsrätt på lägenheterna, säger Jörgen Fogelklou.

Kostnadsmässigt finns ingen klar bild över hur mottagandet har belastat kommunen.

– Vi vill att kommunen ska redovisa kostnaderna, vilket man inte gör. Det har jag yrkat på ungefär tio gånger. Inkluderat boenden, socialbidrag, SFI, hemspråksundervisning och så vidare, men det gör man inte.

Hans förhoppning är nu att förslaget mottas väl och att Krokom kan överta de 220 nyanlända.

– Man tycker att det borde kunna fungera om två kommuner kommer överens, men jag brukar säga att "In Sweden we have a system". Det lär finnas en mängd paragrafer som sätter käppar i hjulet även om det i den bästa av världar borde räcka med ett handslag och att man är överens om hur man ska göra, säger han.

Har du haft någon kontakt med Krokoms kommun om det här?

– Nej, mycket beroende på vårt budgetarbete som vi är mitt uppe i just nu.

– Jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag hörde att det fanns kommuner som ville ha fler nyanlända. Jag trodde inte att det fanns en enda kommun som ville det, om jag ska vara ärlig.

I yrkandet som ska behandlas av kommunstyrelsen förklaras varför just Krokom är tänkt som samarbetskommun.

"Det har nu kommit till vår kännedom att det finns kommuner som gärna skulle vilja ta emot fler än de faktiskt blivit anvisade. Det har till och med beskrivits som att de kräver fler, fast lagen stoppar dem. Därför föreslår vi att det kommuntal Göteborg blivit tilldelat helt enkelt tas över av en av de kommuner som kräver fler nyanlända, nämligen Krokoms kommun." skriver Sverigedemokraterna i yrkandet.

– Det är jättekul att det finns kommuner som är positiva och ser att dom har plats för de här människorna. De kommuner som inte har det borde då ha möjlighet att slippa, tycker vi. Om det finns en politisk vilja i Krokom borde vi kunna komma överens. Jag är öppen för förslag om de tycker att det är en bra idé, säger Jörgen Fogelklou.

Bifalles frågan i kommunstyrelsen kommer den att tas upp i kommunfullmäktige i Göteborg den 21 december.

– Vi skulle kunna bli vänkommuner och ge våra nyanlända till dem. Jag ser det som ett fantastiskt samarbete som vi skulle kunna ha i många år framöver, säger Jörgen Fogelklou.

