Schackrutan: Ulf Andersson fyllde 70 år

I söndags fyllde Sveriges schackstjärna, stormästaren Ulf Andersson 70 år. I början av 80-talet var han rankad som nummer fyra på FIDE:s världsranking och 1975 blev han den förste att besegra Anatolij Karpov sedan denne blivit världsmästare samma år. Ett parti där Andersson som svart utförde ett effektivt kvalitetsoffer. I matchen Sovjet mot övriga världen, 1984, satt Andersson vid första bordet. Han uppfattas som en generös och populär person världen över.

Världens äldste nu levande stormästare är Juri Averbach, vinnare av sovjetmästerskapet 1954. Flera ryska medier rapporterar nu att 99-årige Averbach har bekräftats med covid-19.

I söndags spelades slutfinalen i högsta divisionen i svenska blixtligan, online. Det nya mästarlaget heter SS Luleå som tog segern före SK Rockaden, Stockholm, medan bronset gick till SS Manhem och fjärdeplatsen intogs av Malmö AS. Luleås guld är resultatet av en målmedveten satsning av att få internationella titelspelare till sin klubb. Särskilt imponerade armeniske stormästaren Haik Martirosyan som spelade in drygt 100 poäng.

I morgon lördag inleds årets SM-tävlingar som spelas rent fysiskt i Helsingborg 3-11 juli. Dock omfattar årets tävlingar endast en bråkdel av det normala. De tre klasserna som spelas är SM-gruppen, Mästarelit och Junior-S, alla med 10 deltagare. I SM-gruppen återfinns sex stormästare och två stormästare ingår även i klassen Mästarelit. Torsdag 8 juli, mitt under ”fysiska” SM-veckan spelas också blixt-SM, men detta sker kvällstid, online, på sajten lichess.org. Tävlingsformen blir 11 ronder med betänketiden 3 minuter plus 2 sekunder per drag. Fjärdeklassarnas individuella SM, Schackfyranmästaren, avgörs online, 3 juli. Söndag 4 juli avhålls också Sveriges Schackförbunds kongress, online.

Förra onsdagen färdigspelades den tionde säsongen av svenska snabbschacksligan, online. En liga med längre betänketider än blixtligan. 28 lag har spelat i en och samma grupp och segrare blev Linköpings ASS närmast före Eksjö SK, Farsta SK. I veteranlaget SS seniorerna, Uppsala, har ÖSS-spelaren Sven-Olof Andersson deltagit i ett par omgångar.

Veckans uppgift består av partislutet mmm2018 – ooks, 2019. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net